¡ÖÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëCB¤¬ÎÉ¤¤CB¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°æ¾åÀ»Ìé¡¡Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¶»¤Ë¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇJ1¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ëÌÜ»Ø¤¹
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDF°æ¾åÀ»Ìé¡Ê25¡Ë¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë8Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÀîºêÀï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÂ´3Ç¯ÌÜ¤Î°æ¾å¤ÏÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ÏÎÉ¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£8»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿11·î30Æü¤Î¥Û¡¼¥à±ºÏÂÀï¤Ç¸åÈ¾18Ê¬¡¢CK¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¶·â¤ÇÅÄÂå¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Î¾å¤Ø³°¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·è¤á¤¤ë¤«¤é¤³¤½Áª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¡£¥é¥¹¥È1»î¹ç¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÂÔË¾¤ÎJ1¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤ÇÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¾þ¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ë¤Ï3·îËö¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¼«¿È¤¬¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò¼è¤é¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ü¤·¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿µÜ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÎäÀÅ¤ËÁê¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¸«Äê¤á¡¢1ÂÐ1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤Ü°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥²¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê»î¹ç¤Î¡Ë½ª¤ï¤êÊý¤¬»õ¤¬¤æ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤«¤é·èÄêµ¡¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêÀï¤Ï¥É¥¦¥°¥é¥¹¥°¥í¡¼¥ê¤¬ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÄä»ß¤Î¤¿¤á¡¢°æ¾å¤¬ºÆ¤ÓÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ï¤¹¤°Íè¤ë¡£ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È4Æü¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¤Ï¿Í°ìÇÜÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¼«¿È¤âÃç´Ö¤â¸ÝÉñ¡£¾¯¤·¤º¤ÄÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë25ºÐ¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤È¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿°ì·â¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë