¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î½é¿Ø¤ò¸«»ö¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤´ÆÆÄ¡¡¡Ö²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë¹ç·×31ËÜ¤â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤¹¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¸å¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤·¡¢¿·ÂÎÀ©ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤´ÆÆÄ¤Ïµ®½Å¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¤³¤Î»î¹ç¤È¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ3ÆüÌÜ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ë»¤·¤¯Ä¹¤¤Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¾¯¤·¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï½øÈ×¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿·»Ø´ø´±ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ïº£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²Æ¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò»Ø´ø´±¸òÂå¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ë¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¥¤´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤«¤é¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£