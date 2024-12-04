¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡¡£¶ºÐ»ù¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß½èÊ¬¤Ë°ÛÏÀ¤â¡¡Ê©¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÀµÅöÀ¡×¤È»ØÅ¦¤â
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢£¶ºÐ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤È¡¢Æ±¹ñ»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¤È£Í£ÆÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡££°¡½£³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿Ãæ¡¢£¶ºÐ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¶õ¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¹¹ð¥Ü¡¼¥É¤ò±Û¤¨¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÃ¼¤ËÃåÃÏ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢Ã¯¤Ë¤âÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ëÂ¦¤Ï¡Ö¾¯¤·Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÎÁ°¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ë¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹Ô°Ù¤Ï´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯³Ð¡£ÍèÇ¯£±·î£±£²Æü¤Î£Ò£Ã¥é¥ó¥¹Àï¤Þ¤Ç½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£î£ú£å¡¡£Í£ï£î£ä£é£á£ì¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é»Ò¶¡¤òÄÉÊü¤·¤¿¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë²ñÄ¹¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿ÀµÅöÀ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½èÊ¬¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢È½ÃÇ¤Î»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£