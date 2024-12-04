　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42670.93　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41273.79　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41158.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40291.42　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40238.68　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39876.64　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39736.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39424.08　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39276.39　　★日経平均株価4日終値

39234.48　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38732.38　　25日移動平均線
38730.09　　均衡表雲上限(日足)
38664.45　　200日移動平均線
38621.72　　6日移動平均線
38614.50　　均衡表転換線(日足)
38556.73　　13週移動平均線
38479.49　　26週移動平均線
38309.04　　75日移動平均線
38230.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37728.18　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37689.39　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80　　均衡表雲上限(週足)
37226.07　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37082.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36822.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35954.70　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35685.20　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34288.05　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　80.68(前日62.11)
ST.Slow(9日)　　62.38(前日45.90)

ST.Fast(13週)　 66.70(前日66.52)
ST.Slow(13週)　 66.76(前日66.70)

［2024年12月4日］

株探ニュース