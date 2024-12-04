

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42670.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41273.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41158.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40291.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40238.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39876.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39736.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39424.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39276.39 ★日経平均株価4日終値



39234.48 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38984.77 均衡表転換線(週足)

38842.82 均衡表基準線(日足)

38732.38 25日移動平均線

38730.09 均衡表雲上限(日足)

38664.45 200日移動平均線

38621.72 6日移動平均線

38614.50 均衡表転換線(日足)

38556.73 13週移動平均線

38479.49 26週移動平均線

38309.04 75日移動平均線

38230.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37728.18 ボリンジャー:-2σ(25日)

37689.39 ボリンジャー:-1σ(13週)

37449.80 均衡表雲上限(週足)

37226.07 ボリンジャー:-3σ(25日)

37082.34 ボリンジャー:-1σ(26週)

36822.04 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35954.70 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35685.20 ボリンジャー:-2σ(26週)

34288.05 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 80.68(前日62.11)

ST.Slow(9日) 62.38(前日45.90)



ST.Fast(13週) 66.70(前日66.52)

ST.Slow(13週) 66.76(前日66.70)



［2024年12月4日］



株探ニュース

