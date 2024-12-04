【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42670.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41273.79 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41158.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40291.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40238.68 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55 新値三本足陽転値
39876.64 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39736.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39424.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39276.39 ★日経平均株価4日終値
39234.48 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77 均衡表転換線(週足)
38842.82 均衡表基準線(日足)
38732.38 25日移動平均線
38730.09 均衡表雲上限(日足)
38664.45 200日移動平均線
38621.72 6日移動平均線
38614.50 均衡表転換線(日足)
38556.73 13週移動平均線
38479.49 26週移動平均線
38309.04 75日移動平均線
38230.28 ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
37728.18 ボリンジャー:-2σ(25日)
37689.39 ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80 均衡表雲上限(週足)
37226.07 ボリンジャー:-3σ(25日)
37082.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
36822.04 ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35954.70 ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35685.20 ボリンジャー:-2σ(26週)
34288.05 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 80.68(前日62.11)
ST.Slow(9日) 62.38(前日45.90)
ST.Fast(13週) 66.70(前日66.52)
ST.Slow(13週) 66.76(前日66.70)
［2024年12月4日］
株探ニュース