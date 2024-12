富士急ハイランドのメインエントランスに隣接した「リサとガスパール タウン」にて、ウィンターイベント「Candlelight Festival」を開催!

2日間限定の1,000本のキャンドルに包まれる特別なナイトイベントや、かわいらしいクリスマス衣装を身に纏った「リサ」と「ガスパール」に出会えるグリーティングイベントなどが楽しめます☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」Candlelight Festival

開催期間:2024年12月7日(土)〜2025年1月31日(金)

場所:富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」

富士急ハイランドにある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」にて、ウィンターイベント「Candlelight Festival」を開催。

期間中、オリジナルキャンドルづくりが体験できるワークショップや、かわいらしいクリスマス衣装を身に纏った「リサ」と「ガスパール」と触れ合えるグリーティングイベントなどが楽しめるイベントです。

イベント期間最後の週末には、フィナーレとして約1,000本のキャンドルがタウンを包み込むナイトエンターテインメント「ニュイ・ド・ルミエール」を実施予定。

静かに揺らめくオレンジの光、冬の澄んだ星空、パリのおしゃれな街並みが織りなすロマンチックでエモーショナルな世界を満喫できます。

また、各店舗では期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

『リサとガスパール』をモチーフにしたかわいらしいスイーツや、ぽかぽか温まるドリンクなど、冬に食べたい甘いスイーツやホットグルメが多数登場します。

フェアメニューを注文するともれなく、オリジナルステッカーのプレゼントも実施されるスペシャル企画です☆

ウィンタームードを盛り上げる特別装飾

エッフェル塔に抱き着くかわいらしい「リサ」と「ガスパール」が登場。

街灯もイベント限定デザインのフラッグで装飾されます。

※エッフェル塔装飾は12月中旬より登場予定

キャンドルづくりが体験できるワークショップ

参加料:800円

開催日:2024年12月7日(土)・21日(土)、2025年1月4日(土)・18日(土)

時間:12:00〜16:00

※キャンドル受取は18:30まで

富士山の麓、山中湖村にあるキャンドルショップ「-縁-candle shop」によるワークショップを開催。

アイスやマカロン、フルーツなどの形をしたキャンドルの中から好きなものをチョイスし、世界に一つだけのパフェキャンドルを作ることができます。

約1,000本のキャンドルが灯るナイトエンターテインメント「ニュイ・ド・ルミエール」

開催日:2025年1月25日(土)・26日(日)

時間:17:00〜18:30

イベント期間最後の週末には、タウン内を約1,000本のキャンドルで灯し、特別な夜を過ごせます。

「ニュイ・ド・ルミエール」はフランス語で「光の夜」をという意味です。

静かに揺らめくオレンジの光、冬の澄んだ星空、パリのおしゃれな街並みが織りなす、ロマンチックで エモーショナルな時間を楽しめます。

メッセージキャンドルづくり

料金:800円/1本

時間:10:00〜15:00

定員:各日先着100名

先着100名限定で、会場のキャンドルホルダーにメッセージやイラストを描く体験も実施。

大切な人への感謝や、あなた自身の願いなどを、キャンドルに込めることができます。

セレモニー

時間:17:00〜

「ニュイ・ド・ルミエール」開始のセレモニーには「リサ」と「ガスパール」が登場!

タウン内の照明を一部消灯します。

※18時以降SHOP FUJIYAMAおよび富士急ハイランド園内の通り抜け不可。フジヤマ駐車場(第1駐車場)を利用ください

リサとガスパールのウィンターグリーティング

開催日:2024年12月7日(土)・14日(土)・28日(土)

時間:各日15:00〜

場所:噴水前広場

かわいらしいクリスマス衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」がご挨拶しにやってきます!

特別衣装のふたりと一緒に記念写真を撮ることができます。

リサとガスパールタウンでの「思い出チェキ」をプレゼント!

参加費:無料

開催日時:2024年12月7日(土) 終日

タウン内にいるサンタ帽をかぶったスタッフの方に声をかけることで、その場で記念チェキを撮ってもらえます。

1枚はプレゼントしてもらえ、もう1枚はメッセージを記入ください。

メッセージを記入したチェキは、フランスで暮らす「リサとガスパール」の作者アン&ゲオルグ夫妻のもとへクリスマスプレゼントとして届けられます。

※チェキフィルムがなくなり次第終了

冬にピッタリなオリジナルフェアメニューが登場

【カフェ ブリオッシュ】

・リサどーなっつ 440円(税込)

・ガスパールどーなっつ 440円(税込)

・ソフトフランスのあったかズワイガニグラタン 400円(税込)

・きのこと濃厚カマンベールのソフトフランス 380円(税込)

・揚げナスとソーセージのトマトクリームフランス 400円(税込)

・チャイティーラテ 520円(税込)

【レレーヴ サロン・ド・テ】

・ウィンターアフタヌーンセット 9,000円(税込)※2名〜

・ワッフル(ハム&シーザー) 980円(税込)

・ワッフル (チョコバナナ) 800円(税込)

・ワッフル (ベリーベリー) 800円(税込)

・ワッフル (CHA!FFLE) 800円(税込)

※ワッフルは土日祝のみ販売

【BON BON BAGLE】

・ホットカルーアミルク 600円(税込) ※アルコール

・ほっとチャイ 580円(税込)

【LA BANANE】

・スターリースカイバナナ 480円(税込)

各店舗では期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

『リサとガスパール』をモチーフにしたかわいらしいスイーツ「リサどーなっつ/ガスパールどーなっつ」や、キラキラと輝く美しい星空をイメージした「スターリースカイバナナ」が提供されます。

ほかにも、ぽかぽか温まるドリンク「ほっとチャイ」など、冬に食べたい甘いスイーツやホットグルメが多数登場。

「レレーヴ サロン・ド・テ」には、ゆったりと楽しめる「ウィンターアフタヌーンセット」も提供されます。

また、フェアメニューを注文すると、もれなくオリジナルステッカーがもらえます☆

冬のパリを散策しているような気持ちになれる「リサとガスパール タウン」のウィンターイベント!

「Candlelight Festival」は、2024年12月7日(土)から2025年1月31日(金)まで、富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」にて開催です。

