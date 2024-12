東京ディズニーリゾートに、ミッキーたちが楽しそうに巡っているパークのマップやアイコンをモチーフにしたグッズの第3弾が登場!

今回は、キーチェーンを紹介します。

東京ディズニーリゾート「パークのマップやアイコンモチーフ」キーチェーン 第3弾

発売日:2025年1月9日(木)

【販売店舗】

東京ディズニーランド/ワールドバザール「グランドエンポーリアム」

東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「タワー・オブ・テラー・メモラビリア」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

訪れるたびに新たな発見に出会うことができるのは、東京ディズニーリゾートならではの楽しみ。

おうちやお出掛けシーンでもパークでの楽しい思い出がよみがえってきそうな、様々なグッズたちが登場!

今回は、ミッキーたちが楽しそうに巡っているパークのマップやアイコンをモチーフにしたキーチェーン第3弾を紹介します。

単品 キーチェーン

価格950円

※全5種のうちどれか1種が入っています

※価格は、1個の価格です

トゥモローランドデザインは、スペース・マウンテンに乗る「ミッキーマウス」と「グーフィー」

トゥーンタウンデザインはミッキーの家とミート・ミッキー前にある「ミッキーマウス」の車でドライブする「ミッキーマウス」と「プルート」

クリッター・カントリーデザインはビーバーブラザーズのカヌー探険を楽しむ「チップ&デール」

ロストリバー・デルタデザインはレイジングスピリッツに乗る「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」

ファンタジースプリングスデザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされています。

キーチェーンがランダムで当たります。

キーチェーンセット

価格4,750円

全5種が手に入るキーチェーンセットも販売されます。

かわいい「ミッキー&フレンズ」がパークを楽しむ姿がデザインされたキーチェーン。

2025年1月9日(木)発売です。

※画像は、すべてイメージです

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。

また、品切れや販売終了となる場合があります

