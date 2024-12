藤井 風が12月3日、自身のInstagramを更新。アジアツアーで訪れてたインドネシア・ジャカルタでのオフショットやライブの様子を投稿している。

参考:【画像】藤井 風、インドネシアの海辺で瞑想

藤井は10月よりアジアアリーナツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』を開催中で、11月30日にインドネシア・ジャカルタでの公演を終えたばかり。藤井はInstagramに「Indonesia you have my whole heart aku cinta kamu」(インドネシア、あなたは私の心のすべてです。愛してます)とメッセージを綴り、ジャカルタでのオフショットを投稿。メイクルームでタンクトップ姿の藤井が顔パックしている姿から始まり、ビーチで足を組み瞑想する様子、頭にタオルを巻いてジャカルタの街を散策する模様などを公開している。

コメント欄には「パック姿かわいい なんか最近美しさに磨きがかかっとるね」「地球上すべてのものに愛の注入ありがとうございます」「海と繋がれたかしら」「どこにいても風くんだね」などの声が寄せられた。

(文=本 手)