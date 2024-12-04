明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

００：００ 米・製造業新規受注

０３：４５ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米メディア主催の討議に参加

０４：００ 米・地区連銀経済報告（ベージュブック）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>



出所：MINKABU PRESS