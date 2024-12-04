215¡ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö½Â¤á¡×¤Î¿·¼Ö¹ØÆþ¡¢Æ±³ØÇ¯Ãç´Ö¤ÎÁ÷·Þ¤òàÂ´¶Èá¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡¢¥ª¥Õ¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÄï»ÒÆþ¤ê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬4Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1400Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð2050Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ê¶â³Û¤¬¡Ë¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Ë°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢³«Ëë1·³Æþ¤ê¡£88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä6Ê¬8ÎÒ¡¢½éËÜÎÝÂÇ¤È½éÂÇÅÀ¤ò´Þ¤à1ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¾ºµë¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö½Â¤á¤Î¤ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦³°¹ñ»º¤ÎSUV¤ò¹ØÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¤ËÁ÷·Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËàÂ´¶Èá¤È¤Ê¤ê¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÏÁö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ç¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¡Ö³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤Ï¡Ö·ª¤µ¤ó¡Ê·ª¸¶ÎÍÌð¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÂÇ¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹·ª¸¶¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¡Ö¡Ê1·³¤Ç¡Ë140ÂÇÀÊ¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë1ËÜ¤À¤±¤À¤È¤µ¤ß¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£Íèµ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°¦¼Ö¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë