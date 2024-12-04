これからの予定【発言・イベント】
18:00 ベイリー英中銀総裁、FT主催「The Global Boardroom」インタビュー応じる
チポローネECB理事、金融規制政策会議出席（質疑応答あり）
OECD世界経済見通し
22:30 ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
22:45 ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）
5日
0:30 米週間石油在庫統計
2:10 ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
3:40 パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米主要企業決算
ダラーツリー
※予定は変更されることがあります。
チポローネECB理事、金融規制政策会議出席（質疑応答あり）
OECD世界経済見通し
22:30 ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）出席
22:45 ムサレム・セントルイス連銀総裁、講演（質疑応答あり）
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、CNBCインタビュー応じる
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、金融安定報告について会見（質疑応答あり）
5日
0:30 米週間石油在庫統計
2:10 ナーゲル独連銀総裁、金融政策について講演
3:40 パウエルFRB議長、NYタイムズ主催「DealBook Summit」討論会出席（質疑応答あり）
4:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米主要企業決算
ダラーツリー
※予定は変更されることがあります。