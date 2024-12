声優・鬼頭明里のアーティスト活動5周年を記念したライブ<鬼頭明里 5th Anniversary LIVE『All Light!』>が、2024年11月にウェスタ川越とKAAT神奈川芸術劇場にて開催された。両会場とも2Days公演となっており、「鬼頭明里」名義楽曲の全てを2日間に分けて披露した。本レポートでは、11月23日・11月24日に行われた神奈川公演の模様をお伝えする。

セットリスト



Day1M01 Swinging HeartM02 キミのとなりでM03 Dear Doze DaysM04 FLAMESM05 INNOCENTM06 青の一コマM07 Follow me!M08 From FateM09 EsquisseM10 BYERONYM11 Star ArcM12 23時の春雷少女M13 みちくさM14 Crescent LullabyM15 CRAZY ROCK NIGHTM16 CloserM17 アフターグロウM18 Unchained mindM19 V!vaceM20 Nice to Meet You!M21 Magie×MagieM22 Rock the FloorEN1 キャンバスEN2 君の花を祈ろうDay2M01 キャンバスM02 Desire AgainM03 深夜センチメンタルM04 Rock the FloorM05 Always Going My WayM06 dear my distanceM07 FLAMESM08 OxidationM09 illminateM10 グッドモーニングM11 夢の糸M12 DEAD or CALL MY NAMEM13 Drawing a WishM14 Fleeting TimeM15 Tiny LightM16 トウメイナユメM17 Dive to WorldM18 晴れ待ちノオトM19 OverTheTopM20 No ContinueM21 Unchained mindM22 The OneEN1 青の一コマEN2 Fly-High-Five! 5th Anniversary Ver.