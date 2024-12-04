ÀéÍÕ»ÔÄ¹¤¬ºÆÁª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¡ÍèÇ¯3·î¡¢¿ÀÃ«»á¡Ö½ÅÀÕÃ´¤¦¡×
¡¡ÀéÍÕ»Ô¤Î¿ÀÃ«½Ó°ì»ÔÄ¹¡Ê51¡Ë¤Ï4Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯3·î2Æü¹ð¼¨¡¢16ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö°ú¤Â³¤½ÅÀÕ¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ø¤ÎÅúÊÛ¡£
¡¡»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ï¡¢¿ÀÃ«»á¤¬½é¤á¤Æ¡£»ÔÄ¹Áª¤ÏÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¤ÈÆ±ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÀÃ«»á¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£µì¼«¼£¾Ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î·§Ã«½Ó¿ÍÃÎ»ö¤¬»ÔÄ¹3´üÌÜ¤À¤Ã¤¿2015¡Á18Ç¯¤ËÉû»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£·§Ã«»á¤¬Ç¤´üÅÓÃæ¤ËÃÎ»öÁª½ÐÇÏ¤Î¤¿¤á¼¿¦¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¦21Ç¯»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£