内館牧子書き下ろし！わらび座「秋田は何もない」

一般社団法人わらび座は2025年わらび劇場常設公演作品として、内館牧子氏書き下ろしの秋田を舞台とした新作、ミュージカル「秋田は何もない」を制作。

演出にマキノノゾミを迎え、2025年5月6日(火・休)〜11月24日(月・休)の期間、あきた芸術村わらび劇場にて全90回上演します。

この公演の制作発表を2024年12月23日(月)に東京都内にて行います。

また、来春からの上演に先駆け、2025年1月25日(土)よりあきた芸術村小劇場にて先行リーディング公開を行います。

わらび劇場は常設ミュージカルを上演し30年の節目となる2025年、内館牧子氏書き下ろしの新作ミュージカルを上演します。

内館牧子氏は大河ドラマ「毛利元就」や朝ドラ「ひらり」などの多数のヒット作や、映画化やドラマ化でも話題の「終わった人」、「老害の人」など多くのベストセラーを手掛けています。

わらび座はこれまで、内館牧子氏の脚本で2007年にミュージカル「小野小町」を、2015年には「政吉とフジタ」を上演しました。

ミュージカル「小野小町」は30年の常設公演の中でも最大の来場者数7万人を記録した大ヒット作品であり、2013年に再演、2014年には全国ツアーが実現しました。

演出は、わらび座作品ではミュージカル「北斎マンガ」、ミュージカル「ゴホン!といえば」の脚本・演出の、マキノノゾミが手掛け、内館牧子氏との初のタッグです。

また、音楽に八幡茂氏、振付に新海絵理子を迎えます。

[スタッフ&キャスト]

脚本 :内館牧子

演出 :マキノノゾミ

作曲 :八幡茂

振付 :新海絵理子

企画・制作:一般社団法人わらび座

出演 :渡辺哲|黒木友宜|鈴木裕樹|深谷雅之|丸山有子|川井田南|

瀬川舞巴|遠田雅|小松詩乃|白井晴菜

[公演概要]

◆日時

2025年5月6日(火・休)〜11月24日(月・休)

※公演スケジュールは後日詳細を発表しました。

◆会場

あきた芸術村わらび劇場(秋田県仙北市田沢湖卒田字早稲田430)

◆チケットオンセール

2025年2月14日(金)10:00〜

※温泉ゆぽぽ宿泊者、10名以上の団体は先行して受付可能です。

◆チケットの予約・お問い合わせ

あきた芸術村予約センター

TEL 0187-44-3939[月-土 9:30-11:30、12:30-17:00]

わらび座オンラインチケット https://www.e-get.jp/warabi/pt/

[ミュージカル「秋田は何もない」制作発表会]

◆日時 2024年12月23日(月)

◆会場 都道府県会館401会議室(〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3)

◆時間 14:00〜15:00

◆出席者 内館牧子(ミュージカル「秋田は何もない」脚本)

マキノノゾミ(ミュージカル「秋田は何もない」演出)

今村晋介(一般社団法人わらび座代表理事)

