春まで使えるおしゃれで便利な家電！±0「テラスヒーター」「スタイルスチーマーS」

±0(プラスマイナスゼロ)は、春まで使えるおしゃれで便利な家電として「テラスヒーター」と「スタイルスチーマーS」を12月中旬より順次発売。

■テラスやガレージでも使える「テラスヒーター」

最近の住宅に取り入れられている「テラス」という空間は、室内と屋外の境目にあります。

室内の心地よさと屋外の自然のどちらも楽しめる場所として人気です。

このテラスヒーターは、室内と屋外、どちらの空間でも使用できるボーダレスなデザインと機能を持った電気ストーブです。

みんなにあたたかさが行き渡るよう、首振り角度を360°に設定可能。

水の飛沫から内部を保護するIPX4の生活防水性能付きです。

炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用したカーボンヒーターなので、遠赤外線の放射効率に優れており、大変あたたかいです。

バーベキューやガレージでの作業など、寒さを気にせず快適に過ごせます。

清潔感を感じるライトグリーングレーと落ち着いたグレーの2色展開。

家電らしからぬ繊細なカラーは、室内に置いても屋外で使用してもおしゃれで目を引きます。

360°あたたかい首振り機能と飛沫に安心IPX4性能搭載

インテリアのポイントになる2カラー

【商品概要】

±0 テラスヒーター

発売予定 :2024年12月中旬より順次

税込売価 :19,800円

カラー :ライトグリーングレー/グレー

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力 :700W

首振り角度:360°/120°

ヒーター :カーボンヒーター350W 2本

質量 :約3.5kg

外形寸法 :約H447×W235×D235mm

コード長 :約1.8m

製造地 :中国

・防水性能IPX4で水の飛沫に対応

・カーボンヒーター2本搭載であたたかい

・360°全方位をあたためる首振り機能

■累計20万個販売のロングセラー「スタイルスチーマー」にSサイズ登場

アイロンより気軽、思い立ったらすぐできると、すっかり人気が定着した衣類用スチーマー。

±0のロングセラー商品「スタイルスチーマー」にエントリーユーザー向けのSサイズが登場です。

腕を上下に動かしやすいスティック型を採用、省スペースで収納しやすいのもポイントです。

コンパクトなので旅のお供にもぴったりです。

衣類のシワを伸ばすだけでなく、気になる匂いを高温スチームですっきりケアします。

モノトーンの落ち着いたカラー展開

使いやすく場所を取らないスタンド型

【商品概要】

◆±0 スタイルスチーマー S

発売予定 :2024年12月中旬より順次

売価 :5,940円

カラー :ホワイト/ダークグレー

電源 :AC100V 50/60Hz

消費電力 :800W

スチーム連続使用可能時間:約7分(スチーム量約13g/分)※2

タンク容量:約90ml

質量 :約470g(タンク空、コード含まず)

外形寸法 :約H205×W91×W90mm

コード長 :約3m

製造地 :中国

・約25秒の素早い立ち上がり

・毛玉とりブラシ付属

・取り外し簡単、マグネット着脱式の水タンク

