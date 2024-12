窪塚洋介アンバサダーに就任！sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary

日本最大級のクリスマスイベント「sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary」が、12月21日(土)に都内最大級のナイトクラブ『CLUB CAMELOT』で開催します。

sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary

日時 : 2024年12月21日(土) OPEN 20:00〜04:30

開催場所 : CLUB CAMELOT 東京都渋谷区神南 1-18-2 フレーム神南坂 B3

TEL : 03-5728-5613

料金 : 女性 入場無料 男性 4,000円 男性前売り:3,500円

前売りチケットURL: https://99-problems.zaiko.io/e/sabishinbo-night-2024

WEB : http://sabishinbonight.com

SPECIAL Ambassador:窪塚洋介

◎B2 FLOOR

GENRE:HIP HOP/REGGAE

LIVE :

Ashley/ASOBOiSM/Carz/CHEHON/Leon Fanourakis/PETZ(YENTOWN)/RUEED/Showy(ShowyRENZO/ShowyVICOTR)/#KTちゃん(A to Z)

DJ :

DJ YANATAKE/DJ KEKKE/DJ KANJI

DANCER :

HYDROPOLIS

MC :

BULL/鈴木聖(サガミオリジナル16代目宣伝大使)

◎B3 FLOOR

GENRE :DANCE MUSIC

LIVE :なかむらみなみ/MEZZ

DJ :

JOMMY/HW BINGO/CYBERHACKSYSTEM/Shoma fr. dambosound/ichichan/SUGAR HIGH

PERFORMER:

SUNNY BUNNY

VJ :

Takayuki Tominaga

◎B1 FLOOR

GENRE :ALLMIX

DJ :

DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)/ASIAN STAR/DJ KIXXX(MASTERPIECE SOUND)/NALU, SHOW_Schott

2024年は30周年を記念した特別バージョンです。

スペシャルアンバサダーには、長年イベントを盛り上げてきた窪塚洋介が就任。

当日も会場に駆けつけてお祝いします!ライブアクトには、Ashley、ASOBOiSM、Carz、CHEHON、Leon Fanourakis、PETZ (YENTOWN)、RUEED、Showy(ShowyRENZO/ShowyVICTOR)、#KTちゃん、なかむらみなみ、MEZZといった豪華な11組が登場。

さらに、DJ YANATAKE、DJ KEKKE、DJ KANJI、JOMMY、DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)など、第一線で活躍する総勢30組ものアーティストが参戦します。

3フロアにわたってさまざまな音楽が楽しめる、まさにフェス級の豪華なラインナップ!

シングルでもカップルでも、誰もが楽しめるエンタメ空間で最高の一夜を楽しめます。

男性限定のお得な前売りチケットも好評販売中!もちろん女性は入場無料!

