窪塚洋介アンバサダーに就任！sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary

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日本最大級のクリスマスイベント「sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary」が、12月21日(土)に都内最大級のナイトクラブ『CLUB CAMELOT』で開催します。

 

sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary

 

 

日時　　　　　　 ： 2024年12月21日(土) OPEN 20：00〜04：30

開催場所　　　　 ： CLUB CAMELOT 東京都渋谷区神南 1-18-2 フレーム神南坂 B3

TEL　　　　　　　： 03-5728-5613

料金　　　　　　 ： 女性 入場無料 男性 4,000円 男性前売り：3,500円

前売りチケットURL： https://99-problems.zaiko.io/e/sabishinbo-night-2024

WEB　　　　　　　： http://sabishinbonight.com

SPECIAL Ambassador：窪塚洋介

◎B2 FLOOR

GENRE：HIP HOP／REGGAE

LIVE　　 ：

Ashley／ASOBOiSM／Carz／CHEHON／Leon Fanourakis／PETZ(YENTOWN)／RUEED／Showy(ShowyRENZO／ShowyVICOTR)／#KTちゃん(A to Z)

DJ　　　 ：

DJ YANATAKE／DJ KEKKE／DJ KANJI

DANCER　 ：

HYDROPOLIS

MC　　　 ：

BULL／鈴木聖(サガミオリジナル16代目宣伝大使)

◎B3 FLOOR

GENRE　 ：DANCE MUSIC

LIVE　　 ：なかむらみなみ／MEZZ

DJ　　 ：

JOMMY／HW BINGO／CYBERHACKSYSTEM／Shoma fr. dambosound／ichichan／SUGAR HIGH

PERFORMER：

SUNNY BUNNY

VJ　　　 ：

Takayuki Tominaga

◎B1 FLOOR

GENRE　　：ALLMIX

DJ　　　 ：

DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)／ASIAN STAR／DJ KIXXX(MASTERPIECE SOUND)／NALU, SHOW_Schott

 

日本最大級のクリスマスイベント「sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary」が、12月21日(土)に都内最大級のナイトクラブ『CLUB CAMELOT』で開催。

2024年は30周年を記念した特別バージョンです。

スペシャルアンバサダーには、長年イベントを盛り上げてきた窪塚洋介が就任。

当日も会場に駆けつけてお祝いします！ライブアクトには、Ashley、ASOBOiSM、Carz、CHEHON、Leon Fanourakis、PETZ (YENTOWN)、RUEED、Showy(ShowyRENZO／ShowyVICTOR)、#KTちゃん、なかむらみなみ、MEZZといった豪華な11組が登場。

さらに、DJ YANATAKE、DJ KEKKE、DJ KANJI、JOMMY、DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)など、第一線で活躍する総勢30組ものアーティストが参戦します。

3フロアにわたってさまざまな音楽が楽しめる、まさにフェス級の豪華なラインナップ！

シングルでもカップルでも、誰もが楽しめるエンタメ空間で最高の一夜を楽しめます。

男性限定のお得な前売りチケットも好評販売中！もちろん女性は入場無料！

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