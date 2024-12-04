窪塚洋介アンバサダーに就任！sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary
日本最大級のクリスマスイベント「sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary」が、12月21日(土)に都内最大級のナイトクラブ『CLUB CAMELOT』で開催します。
sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary
日時 ： 2024年12月21日(土) OPEN 20：00〜04：30
開催場所 ： CLUB CAMELOT 東京都渋谷区神南 1-18-2 フレーム神南坂 B3
TEL ： 03-5728-5613
料金 ： 女性 入場無料 男性 4,000円 男性前売り：3,500円
前売りチケットURL： https://99-problems.zaiko.io/e/sabishinbo-night-2024
WEB ： http://sabishinbonight.com
SPECIAL Ambassador：窪塚洋介
◎B2 FLOOR
GENRE：HIP HOP／REGGAE
LIVE ：
Ashley／ASOBOiSM／Carz／CHEHON／Leon Fanourakis／PETZ(YENTOWN)／RUEED／Showy(ShowyRENZO／ShowyVICOTR)／#KTちゃん(A to Z)
DJ ：
DJ YANATAKE／DJ KEKKE／DJ KANJI
DANCER ：
HYDROPOLIS
MC ：
BULL／鈴木聖(サガミオリジナル16代目宣伝大使)
◎B3 FLOOR
GENRE ：DANCE MUSIC
LIVE ：なかむらみなみ／MEZZ
DJ ：
JOMMY／HW BINGO／CYBERHACKSYSTEM／Shoma fr. dambosound／ichichan／SUGAR HIGH
PERFORMER：
SUNNY BUNNY
VJ ：
Takayuki Tominaga
◎B1 FLOOR
GENRE ：ALLMIX
DJ ：
DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)／ASIAN STAR／DJ KIXXX(MASTERPIECE SOUND)／NALU, SHOW_Schott
日本最大級のクリスマスイベント「sagami original presents SABISHINBO NIGHT 30th Anniversary」が、12月21日(土)に都内最大級のナイトクラブ『CLUB CAMELOT』で開催。
2024年は30周年を記念した特別バージョンです。
スペシャルアンバサダーには、長年イベントを盛り上げてきた窪塚洋介が就任。
当日も会場に駆けつけてお祝いします！ライブアクトには、Ashley、ASOBOiSM、Carz、CHEHON、Leon Fanourakis、PETZ (YENTOWN)、RUEED、Showy(ShowyRENZO／ShowyVICTOR)、#KTちゃん、なかむらみなみ、MEZZといった豪華な11組が登場。
さらに、DJ YANATAKE、DJ KEKKE、DJ KANJI、JOMMY、DJ MAGARA(MASTERPIECE SOUND)など、第一線で活躍する総勢30組ものアーティストが参戦します。
3フロアにわたってさまざまな音楽が楽しめる、まさにフェス級の豪華なラインナップ！
シングルでもカップルでも、誰もが楽しめるエンタメ空間で最高の一夜を楽しめます。
男性限定のお得な前売りチケットも好評販売中！もちろん女性は入場無料！
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