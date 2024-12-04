中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、重慶江北国際空港に到着し、ウオーター・サルート（水門礼）で迎えられる国産大型旅客機「C919」。（重慶＝新華社記者/劉潺）

【新華社重慶12月4日】中国東方航空が導入した9機目の国産大型旅客機「C919」が3日午前10時58分、上海虹橋−重慶路線のMU5421便として重慶江北国際空港に到着した。これにより重慶で初めて同型機の商業運航が始まった。東方航空の「C919」の運用は上海、成都、北京、西安、広州、太原に次いで7番目。

中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、国産大型旅客機「C919」の重慶初の商業運航便から降りる際、スマートフォンを取り出して撮影する乗客。（重慶＝新華社記者/劉潺）

この度就航したMU5421便の機材は機体番号がB-657Tで、「C919」として初めて全て国産の機内LANサービスを提供しており、全席に「機内LAN」のラベルが表示され、乗客により豊かな機上のエンターテイメント体験を提供する。（記者/趙佳楽、楊仕彦）

中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、重慶江北国際空港の駐機場で行われた歓迎式典で記念撮影する来賓と初フライトの乗務員。（重慶＝新華社記者/劉潺）

中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、重慶江北国際空港の駐機場で行われた歓迎式典で初フライトの乗務員を迎える来賓。（重慶＝新華社記者/劉潺）

中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、国産大型旅客機「C919」機内LANサービスの機能を記者に紹介する乗務員。（重慶＝新華社記者/劉潺）

中国東方航空、上海−重慶線で国産旅客機「Ｃ９１９」の運用開始

3日、重慶江北国際空港の駐機場で後部のドアからキャビンに入り作業する空港の地上職員。（重慶＝新華社記者/劉潺）