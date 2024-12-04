東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
実質GDP（第3四半期）09:30
結果 0.3%
予想 0.5% 前回 0.2%（前期比)
結果 0.8%
予想 1.1% 前回 1.0%（前年比)
【中国】
財新非製造業PMI（11月）10:45
結果 51.5
予想 52.4 前回 52.0
※要人発言やニュース
【日本】
海外一部メディアが日銀が12月会合で金利を据え置く可能性について報じる
【韓国】
最大野党「共に民主党」が大統領の即刻退陣を要求、応じなければ弾劾手続きに入ると表明
財務省は市場が正常化するまで無制限の流動性を供給、必要に応じてあらゆる措置を講じると発表
※経済指標
【豪州】
実質GDP（第3四半期）09:30
結果 0.3%
予想 0.5% 前回 0.2%（前期比)
結果 0.8%
予想 1.1% 前回 1.0%（前年比)
【中国】
財新非製造業PMI（11月）10:45
結果 51.5
予想 52.4 前回 52.0
※要人発言やニュース
【日本】
海外一部メディアが日銀が12月会合で金利を据え置く可能性について報じる
【韓国】
最大野党「共に民主党」が大統領の即刻退陣を要求、応じなければ弾劾手続きに入ると表明
財務省は市場が正常化するまで無制限の流動性を供給、必要に応じてあらゆる措置を講じると発表