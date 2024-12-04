東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
【豪州】
実質GDP（第3四半期）09:30
結果　0.3%
予想　0.5%　前回　0.2%（前期比)
結果　0.8%
予想　1.1%　前回　1.0%（前年比)

【中国】
財新非製造業PMI（11月）10:45
結果　51.5
予想　52.4　前回　52.0

※要人発言やニュース
【日本】
海外一部メディアが日銀が12月会合で金利を据え置く可能性について報じる

【韓国】
最大野党「共に民主党」が大統領の即刻退陣を要求、応じなければ弾劾手続きに入ると表明
財務省は市場が正常化するまで無制限の流動性を供給、必要に応じてあらゆる措置を講じると発表