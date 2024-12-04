東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

実質GDP（第3四半期）09:30

結果 0.3%

予想 0.5% 前回 0.2%（前期比)

結果 0.8%

予想 1.1% 前回 1.0%（前年比)



【中国】

財新非製造業PMI（11月）10:45

結果 51.5

予想 52.4 前回 52.0



※要人発言やニュース

【日本】

海外一部メディアが日銀が12月会合で金利を据え置く可能性について報じる



【韓国】

最大野党「共に民主党」が大統領の即刻退陣を要求、応じなければ弾劾手続きに入ると表明

財務省は市場が正常化するまで無制限の流動性を供給、必要に応じてあらゆる措置を講じると発表

外部サイト