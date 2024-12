花冷え。が本日12月4日、ラウド、キュート、カオスが詰め込まれたジャパニーズカルチャー感満載のEP『ぶっちぎり東京』をリリースした。本作には、国外で人気の高い日本のオタクカルチャーをテーマに制作された「O・TA・KUラブリー伝説」や、花冷え。がもしヒーローソングを創ったら!?をテーマに制作された「メタ盛るフォーゼ!」のほか新曲4曲を収録。平成感や東京ならではの歌詞が散りばめられた、疾走感溢れる表題曲「ぶっちぎり東京」。バンドのラウドな音像が進化を遂げた、原点回帰にしてバンドの真骨頂を感じる「GAMBLER」。そして、本作のリード曲である「いとをかしMyType」は、浮遊感とスタイリッシュさをミックスしたマツリのメロディー、ボーカルからユキナのシャウト、アレンジが目まぐるしく展開していき唯一無二の世界観を打ち出す。性格診断をモチーフに、ネット社会で自分らしくいることへのメッセージをポップに描いた歌詞にも注目だ。さらに、初めてチカ(Dr)がボーカルを担当した「ボーナス☆ぎるてぃたいむ」もサプライズ収録。

EP『ぶっちぎり東京』



2024年12月4日(水)発売【初回生産限定盤】ESCL-6033~4¥5,000(tax in)【通常盤】ESCL-6035 ¥2,000(tax in)▼CD SHOPhttps://erj.lnk.to/SM5nDF▼DL&STREAMING:https://hanabie.lnk.to/BucchigiriTokyo[CD]M1 ぶっちぎり東京M2 メタ盛るフォーゼ!M3 O・TA・KU ラブリー伝説M4 GAMBLERM5 いとをかし My TypeM6 ボーナス☆ぎるてぃたいむ[BD]-初回生産限定盤付属Blu-ray収録-花冷え。Pre. 「春の大解放祭 2024」NEET GAMESUNRISE 味噌SOUP我甘党今年こそギャル〜初夏ver.〜Warning!!O•TA•KUラブリー伝説GIRL's TALK令和マッチング世代TOUSOUお先に失礼します。Today's Good Day & So EpicWant to TIE-UP