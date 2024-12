東京・代官山にある、「ミッフィーのアートを食と共に感じ、体感できるカフェ」をコンセプトにした「miffy café tokyo」

miffy café tokyoに、“ゆきあそび”をコンセプトにしたウィンターシーズン限定メニュー「miffy café tokyo 〜Playful Snow〜」が登場します☆

miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)「miffy café tokyo 〜Playful Snow〜」

提供期間:2024年12月12日(木)〜2025年1月31日(金)

予約金:660円(税込)

※予約特典付き

※1申込につき、4席迄予約可

開催店舗:miffy café tokyo(〒150-0034 東京都渋谷区代官山町19−4 代官山駅ビル 1F)

絵本作家ディック・ブルーナ氏が想いを込めて手がけた「ミッフィー」の絵本にフォーカスをあてたテーマカフェ「miffy café tokyo」

ロゴ、メインビジュアルや店舗のデザインは、幼い頃に出会ったブルーナの絵本に大きな影響を受けたという佐藤可士和氏の手によって、クラシカルでもどこか新しい印象のデザインとなっています。

「miffy café tokyo」の期間限定メニューとして、“ゆきあそび”をテーマにした”そりあそび”、”スケートあそび”など冬ならではのゆきあそびをイメージしたメニューが登場。

ふわふわなゆきの上で、「ミッフィー」がそりあそびをしている様子をイメージしたグラタンや、キャラメリゼした甘く香ばしいブリュレとぷるぷる食感のゼリーが楽しめるデザートなどのメニューがラインナップされます。

そのほか、まるで「ミッフィー」のスノードームのような美しい冬景色が満喫できるドリンクや、寒い季節に飲みたいおしゃれなホットドリンク、ゆきのひにあそぶミッフィーをデザインしたカフェラテなども展開。

思わず食べたくなるような、写真映えもするメニューを紹介していきます☆

ミッフィーのそりあそびグラタン

価格:2,090円(税込)

ほくほくのじゃがいもとミルクのグラタンに付け合わせのおやさい、ライ麦パンのプレート。

バー二ャカウダーソースやグラタンにお好みでディップして味わうことができます。

ミッフィーのスケートあそびブリュレ

価格:1,690円(税込)

ミッフィーが湖の上でスケートあそびする姿をイメージした、シェアして味わえる「ミッフィーのスケートあそびブリュレ」

キャラメリゼしたブリュレとゼリーのぷるぷる食感が楽しめるデザートメニューです。

ミッフィーのゆきあそびスノードーム風ドリンク

価格:1,090円(税込)

青りんごのソーダをゆっくり注いでから味わう、スノードーム風ドリンク。

キラキラしたゼリーとフルーツが舞い、冬らしい景色がひろがります。

ミッフィーのゆずとスパイスミルクティー

価格:(ice/hot)各990円(税込)

ゆずとスパイスが香るチャイ風のミルクティーにスターアニスを添えた「ミッフィーのゆずとスパイスミルクティー」

アイスとホットの2種類から選ぶことができます。

ミッフィーのゆきのひカフェラテ

価格:890円(税込)

ゆきのひにあそぶ「ミッフィー」をデザインしたカフェラテです。

デザインは3種より日替わりランダムで提供されます。

ウィンターメニュー注文特典「miffy café tokyo オリジナルオーナメント」

ウィンターメニューを注文された方に「miffy café tokyo オリジナルオーナメント」をプレゼント。

全4種から、1人につき好きなデザインが1枚プレゼントされます。

※期間中であってもなくなり次第終了となります

※一人2品以上の注文でも配布は1枚となります

※カフェラテは配布の対象外です

ウィンターシーズン限定メニューを味わいながら、ゆったりとした素敵な冬の時間が過ごせるカフェ。

miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー)にて2024年12月12日より提供が開始される「miffy café tokyo 〜Playful Snow〜」の紹介でした☆

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ゆきあそび”がコンセプトの冬限定メニュー!miffy café tokyo(ミッフィーカフェ トーキョー) appeared first on Dtimes.