サザンオールスターズが、3週にわたって歴代オリジナルアルバム15作品のリマスター音源を配信限定でリリース。本日12月4日より、第2弾として5作品が各種ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信スタートした。

今回配信リリースされたのは、『綺麗』(1983年)、『人気者で行こう』(1984年)、『KAMAKURA』(1985年)、『SOUTHERN ALL STARS』(1990年)、『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』(1990年)の5作品。リリース当初のオリジナルマスターに限りなく忠実に、2024年の最新マスタリング技術によりアップデートされた今回のリマスター音源は、往年のファンには新しい発見を、新たにサザンオールスターズの音楽に触れる方には新鮮な感動を与える仕上がりとなっている。

さらに、ニューアルバムリリースおよび全国ツアー開催に向けて公開された『THANK YOU SO MUCH』特設サイト内にて、今回のリマスター配信を受けて全15作品のアルバムの収録曲や解説をまとめた特設ページが公開。また、サイト内の投稿フォームでは、リスナーからのアルバムにまつわる個人の思い出を含む十人十色のレビューが、現在までに100件以上公開されている。

(文=リアルサウンド編集部)