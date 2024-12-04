Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î£Í¡Ý£±Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡¡ÄÁ¤·¡©Ãø½ñ¤ÇÂÐÃÌ¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤ÞÀä»¿¡Ö¸¤¤¿Í¡¡¤ª¾Ð¤¤£É£Ñ¹â¤¤¡×
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£±·î¤ÎÁÆÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤Ç¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬È¯Çä¤·¤¿Ãø½ñ¡ÖÌ¡ºÍ²á¾ê¹Í»¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£ÁÆÉÊ¤ÏÆ±Ãø¤ÎÃæ¤ÇÂÐÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂÐÃÌ¤·¤Æ¥ª¥â¥í¤«¤Ã¤¿¤Ç¡£¤¯¤ë¤Þ°Õ³°¤ÈÇ¯¶á¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢·ÝÎò¤Ï·ë¹½Î¥¤ì¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«·ë¹½¡¢¸¤¤¿Í¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ª¾Ð¤¤£É£Ñ¹â¤¤¡£¥ª¥â¥í¤¤¤È¤«¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÀïÎ¬¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¤È»×¤¦¤ï¡×¤ÈÆÇÀå²È¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Àä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é£Í¡Ý£±¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡Ö£Í¡Ý£±¤â·è¾¡¤Ï¹Ô¤¯¤ä¤í¤Ê¡¢ÀäÂÐ¡£Í¥¾¡¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ç¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÆ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÄÌ¾ï¤Ê¤éÍâÇ¯¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢£²¿Í¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Î½Ð¾ì¤âÌÀ¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬½ªÎ»¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Î£³£±ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£