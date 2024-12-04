■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ　　　 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ　 東証スタンダード
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(8058) 三菱商　　　　 東証プライム
(9376) ユーラシア　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(5803) フジクラ　　　 東証プライム
(8698) マネックスＧ　 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ　 東証プライム
(3271) グローバル社　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS