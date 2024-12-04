＜個人投資家の予想＞ 12月04日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自 東証プライム
(5803) フジクラ 東証プライム
(8698) マネックスＧ 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7201) 日産自 東証プライム
(5803) フジクラ 東証プライム
(8698) マネックスＧ 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS