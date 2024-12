「松竹マルチプレックスシアターズ」が運営する映画館に「Disney Movie Theater」をテーマにしたオリジナルのディズニーグッズが登場。

ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が映画館に招待しているかのようなオリジナルイラストを使った、モノトーン調デザインのグッズがラインナップされます☆

松竹マルチプレックスシアターズ「Disney Movie Theater(ディズニー ムービーシアター)」グッズ

発売予定日:2024年12月6日(金)より

販売店舗:

・全国のMOVIX、新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、熊本ピカデリー、東劇

・大阪ステーションシティシネマ

・なんばパークスシネマ

・松竹ストア内 映画・アニメグッズショップ通販サイト「フルービー/Froovie」

松竹マルチプレックスシアターズから「Disney Movie Theater」をテーマにした映画館オリジナルのディズニーグッズが登場。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が映画館に招待しているかのようなオリジナルイラストを使った、モノトーン調デザインのグッズが展開されます。

映画鑑賞のチケットを収集できるカードクリアケースや鑑賞のお供となるハンドタオルなど、映画館ならではのグッズも登場です☆

ミニクリアファイル

価格:700円(税込)※2枚セット

サイズ:A5

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のアートを使用した、A5サイズのクリアファイルセット。

「Disney Movie Theater」をテーマにしたクリアファイルが2枚セットになっています。

ダイカットステッカーセット

価格:800円(税込)

サイズ:5×5cm以内ダイカット

セット内容:全4種セット

ドレスコードの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のお顔をプリントしたダイカットステッカー。

映画アイコン2種、計4枚のステッカーが封入されています。

ハンドタオル

価格:800円(税込)

サイズ:約25×25cm

「Disney Movie Theater」のテーマアートを総柄で落とし込んだハンドタオル。

差し色にプラスされたレッドカラーがアクセントになっています。

ミニポーチ

価格:1,800円(税込)

サイズ:約13×7×5.5cm

リップやスマートフォンアクセサリーなどを収納するのに便利なミニサイズのポーチ。

世代を問わず愛用できる、シンプルなデザインもポイントです。

カードクリアケース

価格:1,900円(税込)

サイズ:表紙 約8×10.5僉淵櫂吋奪 約6×9.6mm) ポケット10枚(20ポケット)

映画館の前に立つ「ミッキーマウス」と「ミッキーマウス」をデザインしたカードクリアケース。

カードはもちろん、大切なチケットなどを保管するのにも便利なグッズです。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が映画館に招待しているかのような、オリジナルイラストを使ったオリジナルグッズ。

2024年12月6日より順次販売される、松竹マルチプレックスシアターズ「Disney Movie Theater(ディズニー ムービーシアター)」グッズの紹介でした☆

※購入が制限される場合があります

※各種数には限りがあるため、なくなり次第終了となります

※画像は実際の商品とは異なって見える場合があります

