【カンバッジメイカー「BB1-5700」】12月下旬 発売予定想定価格:1,650,000円

ブラザーは、カンバッジメイカー「BB1-5700」を12月下旬に発売する。想定価格は1,650,000円。

本製品は全自動でプリントから圧着までの缶バッジを製造する工程を行なうカンバッジメイカー。1個から製造が可能で、小ロット、多品種の生産が可能だという。

製造の全自動化による省人化を目指しており、「オリジナル缶バッジを必要な数だけ作りたい」などの発注側の需要に合わせた生産が可能。サイズは550(幅)×436~550(奥行き)×752(高さ)mmで、重量は付属品を含み37.60kg。直径57mmの缶バッジを600dpiで生産可能で、カシメ機構用と印刷機構用で100V ACコード2本を使用する。

対応OSは64bitのWindows 10/11で、USB 2.0を2端子使用してPCと接続する。60秒に1個の生産が可能としている。

製造風景

製品例

設置例

【動画タイトル【ブラザー公式】カンバッジメイカー工程紹介動画】

(C)1995-2024 Brother Industries, Ltd. / Brother Sales, Ltd. All Rights Reserved.