【S.H.Figuarts ゴン】12月5日 予約開始2025年6月 発売予定価格：7,700円【S.H.Figuarts キルア】12月5日 予約開始2025年7月 発売予定価格：7,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ゴン」と「S.H.Figuarts キルア」を12月5日に予約受付を開始する。価格は各7,700円。

本商品はアニメ「HUNTER×HUNTER」よりゴンとキルアをアクションフィギュア化したもの。劇中の服装が再現され、それぞれの念能力はエフェクトパーツで表現されている。

「S.H.Figuarts ゴン」は「笑顔」、「舌出し顔」などの表情パーツ4種が付属し、念能力「ジャジャンケン」の「グー」と「チー」の2種類のエフェクトパーツが付属する。

「S.H.Figuarts キルア」は表情パーツに相手を怯ませる時に見せる表情やいたずら心を見せた時の顔など4種類の交換用表情パーツが付属し、「神速（カンムル）」時のエフェクトパーツ、髪の毛パーツも付属する。

S.H.Figuarts ゴン

12月5日 予約開始

2025年6月 発売予定

価格：7,700円

サイズ：全高約135mm

セット内容：

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用表情パーツ4種

・「ジャジャン拳 グー」エフェクトパーツ

・「ジャジャン拳 チー」エフェクトパーツ

S.H.Figuarts キルア

12月5日 予約開始

2025年7月 発売予定

価格：7,700円

サイズ：全高約135mm

セット内容：

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用表情パーツ4種

・神速（カンムル）用交換用頭部パーツ一式

・電撃エフェクトパーツA、B

(C)P1998-2025 (C)V・N・M