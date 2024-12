赤ちゃんが夢中になるおやつ！エジソンママ「くちどけおこめぼー」

エジソンママが販売する“赤ちゃん泣き止む?!おやつ”【くちどけおこめぼー】が、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する第16回「マザーズセレクション大賞2024」を受賞しました。

エジソンママ「くちどけおこめぼー」

メーカー希望小売価格:410円(税込)

取扱い店舗 :ベビー専門店、量販店、ドラッグストア、百貨店、

ホームセンター、各種ECモール 他

ほんのり甘い味わいと、炊きたてのようなお米の優しい風味で、赤ちゃんだけでなく家族みんなでおいしく食べることができます。

赤ちゃんがにぎりやすいスティック形状で、手づかみ食べの練習に大活躍です。

そのまま食べるだけではなく、溶かしておかゆにもなります。

原料は、プレーンは国産うるち米と水のみ、緑のやさいは国産うるち米とやさいと水のみ。

保存料・着色料・香料は使っておりません。

アレルゲン28品目不使用で、アレルギーが気になる赤ちゃんのはじめてのおやつにもおすすめです。

マザーズセレクション大賞は、子育てをする日本のママ・パパの自由想起による投票でのみ選出されるものです。

「くちどけおこめぼー」シリーズは、2020年に発売されシリーズ累計360万個を突破している人気商品です。

SNSでは“赤ちゃん泣き止むおやつ”として話題になり、赤ちゃんが夢中になる様子が数多くあがっています。

今回、同じくママ・パパからも支持をいただいていることが今回の受賞に結びついていると考えています。

【受賞シリーズ アイテム】

くちどけおこめぼーシリーズ

【受賞理由(ママ・パパの声)】

● スティック状で手づかみ食べの練習にぴったり。

● おやつや離乳食として使えるから。

● 手が汚れず、米が食べられる。

また、野菜も摂取できるため。

● お米だけで作られていて子どもも気に入っているし、溶かしておかゆになるのが優れもの!

● 赤ちゃんに優しいおやつでグズった時にも罪悪感なくあげられます。

【マザーズセレクション大賞2024 概要】

・調査投票数: 延べ23,771票

・投票期間 : 2023年9月1日〜2024年8月31日

・投票方法 : イベント会場、協会公式サイト、連携・消費者団体リンク、

健康保険組合から産後ママにお届けの媒体社メルマガ・

SNSからの投票、SNS経由、子育てWEBサイト投票、

インフィード型告知からの投票、ネットリサーチアンケート、

顧問・大使のSNS経由、等(複数回答可能なアンケート方式)

・調査主催 : 一般社団法人日本マザーズ協会(本部:東京都港区)

