公益財団法人ノエビアグリーン財団は、小学生を対象とした「オンラインみそ作り教室」を2025年2月24日(月・祝)に計2回実施します。

ノエビアグリーン財団「オンラインみそ作り教室」

募集期間:2024年12月4日(水)〜2025年1月7日(火)正午(12:00)

日程 :以下2回実施します。

お申込みの際、参加希望の日程を選択してください。

※Zoomによるオンライン開催

(1)2025月2月24日(月・祝)【午前の部】10:00〜12:00

(2)2025年2月24日(月・祝)【午後の部】14:00〜16:00

開始30分前からZoom接続受付開始、

10分前までには接続を完了してください。

定刻になりましたらスタートします。

パソコン、タブレット等からご参加が可能です。

なお、動画の受信にかかる通信料等は参加者の皆さまのご負担となります。

参加費 :無料

対象 :小学1〜6年生のお子さま

※オンライン教室に参加できる方。

(“手作りみそセット”のみのご応募はお控えください。)

※必ず保護者の方も一緒に参加してください。

(お子さまのみでのご参加はお控えください。)

※ご家庭のパソコン、タブレット等でご参加いただく際、他のご家族(ご兄弟姉妹)も一緒に視聴いただくことは問題ありませんが、複数の端末で接続するのはお控えください。

また、複数名で視聴される場合でも事前にお送りする“手作りみそセット”は1セットになります。

募集人数:各回40名(全2回)

応募方法:以下のURLより申込みできます。

https://www.noevirgreen.or.jp/event/eco/protect_yama241204.htm

公益財団法人ノエビアグリーン財団は、小学生を対象とした「オンラインみそ作り教室」を2025年2月24日(月・祝)に計2回実施。

都内唯一のみそ蔵「糀屋三郎右衛門」の職人さんによるレクチャーのもと、“手作りみそセット”を使って楽しく自家製おみそを作ります。

参加者にはこちらの“手作りみそセット”を事前にお送りします。

(応募期間:2024年12月4日(水)〜2025年1月7日(火)正午(12:00))

都内唯一のみそ蔵「糀屋三郎右衛門」

みそ作りの様子

■当選発表

2025年1月7日(火)正午(12:00)の応募締切後、抽選とさせていただきます。

抽選の結果は1月14日(火)までにメールにてご連絡します。

■内容

オンライン教室にて、「糀屋三郎右衛門」の職人さんによるレクチャーのもと、“手作りみそセット”を使って、ご自宅でみそ作りに挑戦。

■準備物

パソコンやタブレット(Zoom接続用)、事前に送付した手作りみそセット、エプロン、しゃもじ、すりこぎ棒※、ゴムべら、ざる、計量カップ、ボール(鍋にて代用可能)、ビニール手袋予備(複数名で作業される場合)、厚手のチャック付きポリ袋、ボールペン

※すりこぎ棒は大豆をつぶす際に使用します。

すりこぎ棒の代わりに厚手のチャック付きポリ袋をご準備いただき、大豆を入れて手でつぶすことも可能です。

「糀屋三郎右衛門」でのみそ作りの様子

【オリジナル手作りみそセット(事前送付)】

■セット内容

・こうじ(乾燥) 300g

・国産大豆 300g

・伯方の塩 150g

・仕込み用たる(木蓋・木蓋用ビニール袋付き)

・ビニール手袋(片手分)

・ポリビニール(厚手)

・みそ作りの手引き

・仕込み日記録シール

■原材料

米こうじ、国産大豆、伯方の塩

■できあがり量

約1.5kg

<参加前のご準備>

(1)大豆を水洗いし、一晩水に浸す。

(前日)

(2)大豆を煮る。

(当日教室開始前まで ※作業時間:2〜3時間)

※圧力鍋を使うと時間を短縮して煮あげることができます。

詳細は参加者の皆さまへ個別にご連絡します。

手作りみそセット(イメージ)

【主催】

公益財団法人ノエビアグリーン財団

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「糀屋三郎右衛門」の職人によるレクチャー!ノエビアグリーン財団「オンラインみそ作り教室」 appeared first on Dtimes.