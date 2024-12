セガ ラッキーくじに「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」が登場!

思い出のエピソードを描きおこしたアートボードなどがラインアップしています☆

セガ ラッキーくじ「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」

価格:1回 700.70円(税込)

発売日:2024年12月6日(金)より順次

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

販売店舗:セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、LOFT

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗へのお問合せは控えてください

『名探偵コナン』の思い出のエピソードを描きおこした、セガオリジナルのイラストを使ったセガ ラッキーくじ「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」が登場。

11等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方が貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。

描きおこしのイラストをプリントしたアートボードだけではなく、同じエピソードをイメージしたデフォルメイラストを立体化したぬいぐるみマスコットやポーチなど、ファン必見のラインナップになっています!

A賞 アートボード ジェットコースター殺人事件

種類:全1種

『名探偵コナン』の記念すべき第1話として有名な「ジェットコースター殺人事件」

「江戸川コナン」と「毛利蘭」「工藤新一」と共に、薬を飲ませた“黒ずくめの組織”の「ジン」と「ウォッカ」が描かれています。

B賞 アートボード 命がけの復活 黒衣の騎士

種類:全1種

「工藤新一」の復活エピソードとして知られる「命がけの復活 黒衣の騎士」

演劇中に「黒衣の騎士」に扮した「工藤新一」とドレスに身を包んだ「毛利蘭」が描かれています。

C賞 アートボード 揺れる警視庁 1200万人の人質

種類:全1種

「萩原研二」と「松田陣平」の親友同士が描かれた、かっこいいアートボード。

2人のエピソードとして人気の「揺れる警視庁 1200万人の人質」を、セガオリジナルの描き下ろしイラストで楽しめます。

D賞 アートボード 集められた名探偵!工藤新一VS怪盗キッド

種類:全1種

「江戸川コナン」と「怪盗キッド」、さらに「怪盗キッド」のライバルで高校生探偵の「白馬探」

「集められた名探偵!工藤新一VS怪盗キッド」のメモリアルアートボードです☆

E賞 アートボード ピアノソナタ『月光』殺人事件

種類:全1種

印象深いエピソードとして知られる「ピアノソナタ『月光』殺人事件」

炎の中でピアノを演奏する「浅井成実」と「江戸川コナン」が描かれています。

F賞 アートボード 緋色の真相

種類:全1種

人気キャラクター「赤井秀一」と「安室透」によるワンシーンがアートボードに。

鬼気迫る雰囲気が伝わるイラストです。

G賞 アートボード 青の古城探索事件

種類:全1種

「少年探偵団」が活躍するエピソード「青の古城探索事件」

「灰原哀」「吉田歩美」「円谷光彦」「小嶋元太」の4人が描かれたアートボードです☆

H賞 ぬいぐるみマスコット

種類:全10種 ※種類は選べません

思い出深いエピソードをイメージしたぬいぐるみマスコットです。

各キャラクターがかわいらしくデザインされています☆

I賞 ポーチ

種類:全2種

アートボードのイラストを線画タッチで表現!

かわいいポーチが2種類のデザインで登場です。

J賞 ブロマイド&ステッカーセット

種類:全7種 ※種類は選べません

ブロマイドとステッカーがセットになっています☆

全種類集めたくなるグッズです。

アニメのシーンのコラージュデザインと、描き下ろしイラスト、そしてデフォルメキャラクターの3種類のイラストが楽しめます。

K賞 クリアファイルセット

種類:全7種

表裏でイラストが楽しめるクリアファイル。

何種類でも欲しくなる、描き下ろしイラストがかっこいいデザインです。

ラストラッキー賞 メモリアルブックレット

種類:全1種

今回のくじの景品で取り上げられた思い出深いエピソードが1冊に。

ファンなら手に入れたいグッズです。

ダブルラッキー賞

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”も要チェック!

抽選で20名に「H賞 ぬいぐるみマスコット全種セット」をプレゼントされます。

ラストラッキー賞

ラストラッキー賞には本くじでしか聞くことのできない、録りおろしメッセージが楽しめるAR機能が付属します。

※再生にはスマートフォン専用アプリ「Play AR」のダウンロードが必要となります

『名探偵コナン』好きにはたまらない、有名エピソードの描き下ろしイラストを使用したグッズ!

セガ ラッキーくじ「名探偵コナン メモリアルカット FILE.2」は、2024年12月6日(金)より、セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、LOFTにて順次発売予定です。

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

