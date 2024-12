グランプリは「やさい文学」！ACC第5回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION」

ACCは、30歳以下の若手を対象としたプログラム、第5回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」の最終審査となる公開プレゼンテーションを2024年12月3日(火)に行い、中尾 花さん(博報堂)、山岡 智行さん(博報堂)、笹川 陽子さん(博報堂)が企画した「やさい文学」が、グランプリに決定。

ACC第5回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION」

ACCは、30歳以下の若手を対象としたプログラム、第5回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」の最終審査となる公開プレゼンテーションを2024年12月3日(火)に行い、中尾 花さん(博報堂)、山岡 智行さん(博報堂)、笹川 陽子さん(博報堂)が企画した「やさい文学」が、グランプリに決定しました。

※応募タイトルや企画概要は受賞者からの応募内容の通りに記載しています。

第5回の本年度は、「若者に“食と農業”に対する興味喚起と“食”に関わる社会課題解決につながるコミュニケーション施策」をテーマに、株式会社クボタ(以下、クボタ)の協賛を受け実施。

クボタでの実現も視野にいれた形での企画提案を募り、応募総数は183件となりました。

最終審査会は、12月3日(火)に開催されたイベント「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」内で行われ、2次審査を通過した5チーム11名が参加。

プレゼンテーションでの企画説明および、質疑応答による審査が行われ、グランプリ、準グランプリがそれぞれ選出されました。

各賞および、受賞者については以下の通りです。

【タイトル/受賞者】

■グランプリ

タイトル:やさい文学

受賞者 :中尾 花(博報堂)、山岡 智行(博報堂)、笹川 陽子(博報堂)

企画説明:野菜の隠れた物語を知っていますか?花言葉の組み合わせで、

今日の料理が物語になる体験を召し上がれ。

■準グランプリ

タイトル:FARM RACERS

受賞者 :野口 柾晴(電通)、神戸 弥宙(電通)

企画説明:農家によるドローンレーサーをクボタがプロデュース。

世界の頂を目指す姿をドキュメンタリーにする、

農業の未来をかけた一大プロジェクトです。

■ファイナリスト ※応募順

タイトル:絶滅危惧野菜カレー

受賞者 :小宮山 太一(博報堂)、藤崎 香花(博報堂)

企画説明:生産する農家さんが減りつつある野菜を「絶滅危惧野菜」と名付けて

カレーライスにトッピング。

若者にも、食の課題をより身近に感じてもらう施策です。

タイトル:ベジUFOキャッチャー

受賞者 :石橋 麻衣(博報堂)、高野 瑛世(博報堂プロダクツ)

企画説明:野菜収穫を体験できるUFOキャッチャー、

その名もベジUFOキャッチャー。

若者に楽しい形で野菜収穫体験をさせ、

食・農業への興味喚起に繋げます。

タイトル:家庭での食品ロスを減らそう!ロスレスバッグ

受賞者 :坂本 和哉(tacto)、反保 聖志瑠(tacto)

企画説明:野菜の購入から消費まで、いつもの行動をとるだけで

消費者の食品ロスに対する意識が変わるプロダクト

なお、第5回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION」では、審査委員長の廣瀬 文栄氏(クボタ)を筆頭に、様々な分野の第一線で活躍されるクリエイターら計9名が審査委員を務めました。

■審査委員 (順不同、敬称略)

<審査委員長>

・廣瀬 文栄(クボタ/KESG推進部 担当部長)

<審査委員>

・西村 晃一(クボタ/KESG推進部)

・黄 善敏 (クボタ/KESG推進部)

・榎本 賢治(マッキャンエリクソン/クリエイティブディレクター)

・佐藤 朝子(電通/クリエーティブディレクター、コピーライター)

・近山 知史(博報堂/PROJECT_Vega エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター)

・間部 奈帆(博報堂/クリエイティブ局 グローバルクリエイティブディレクター)

・村田 晋平(電通/やさクリ代表 コピーライター)

・森下 治秀(電通/BXクリエーティブ・センター ビジネス・ディベロップメント部長)

【グランプリを受賞した「やさい文学」チーム】

