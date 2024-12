地デジTV＋HDMI対応！MAXWIN　2DINメディアプレーヤー『2DIN006』

MAXWINは、2X2のフルセグTVチューナーとHDMI入力端子を標準搭載し、AndroidAutoとCarPlayを無線で接続を可能にする最新型2DINメディアプレーヤー『2DIN006』を2024年11月27日より販売中です。

MAXWIN 2DINメディアプレーヤー『2DIN006』

液晶モニター :7インチIPS液晶パネル

画素数 :1024×600

カースピーカー出力:FL・FR・RR・RL/RCA(FL・FR・RR・RL・サブウーハー)

対応メディア :USBメモリ、SDカード

入力端子 :Φ3.5ミニプラグ、USDスロット、SDスロット、HDMIスロット

本体サイズ :約178(W)X105(H)X155(D)mm

本体重量 :約950g

【販売ショップ】

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM4L677Z

【MAXWIN 2DINメディアプレーヤー 『2DIN006』】

MAXWIN最新型2DINメディアプレーヤー『2DIN006』

◆ワイヤレスCarPlay/AndroidAuto対応

スマートフォンとワイヤレス接続するだけで、スマートフォンに入っているアプリや音楽をディスプレイオーディオ上で使用可能です。

iPhone・Androidスマートフォン両対応です。

一度接続すると自動でワイヤレスCarPlay/Android Autoが接続されます。

◆HDMI・映像・音声入力端子装備

背面にRCA映像・音声・HDMI入力端子を装備。

オーディオ機器はもちろんFirestickTV/DVDプレーヤー/ゲーム機などのHDMI機器を接続し楽しむことができます。

HDMI入力端子装備

◆フルセグ高画質テレビ内蔵

2チューナー×2アンテナの地デジチューナを内蔵しています。

画面タッチでの操作が可能となっています。

ワンセグ・フルセグに対応なので幅広いエリアでテレビを楽しめます。

※フィルムアンテナ付属しているので、安定した受信が可能です。

◆FM/AMラジオチューナー内蔵

ワイドFM対応のFM/AMラジオチューナーを内蔵しています。

お好みの放送局をお気に入り登録することで一括管理できます。

いつでも好きなラジオ番組を調整せずにすぐに聞けるので大変便利な機能です。

◆多彩なオーディオ設定

イコライザー機能でお好みの曲調(デフォルト/ポピュラー/ロック/ライフ/ダンス/クラシック/ユーザー)にアレンジができます。

オーディオ機能でカースピーカーに出力される音声出力をお好みに調整することが可能です。

◆7インチIPS高画質液晶パネル採用

高精細液晶で細部までクッキリ!IPSパネル採用で広視野角なので斜めからの視聴でも問題ありません。

さらに静電式タッチパネルなので操作性もバツグンです。

7インチIPS高画質液晶パネル

◆USB+microSDカードに対応

USBメモリーやmicroSDカードに保存された様々な動画・音楽を楽しむことが出来ます。

アンプ内蔵なのでカースピーカーからの音声もバッチリ! 音楽も映画も大迫力で楽しめます。

◆バックカメラ連動対応

バック連動させてバックカメラの映像に切り替えることができます。

※別途バックカメラが必要となります。

◆Bluetooth接続対応

スマートフォンやタブレットなどBluetooth対応機器を本機へ接続できます。

スマートフォンの音楽を聞いたり、電話をかけたりボイスメールをすることができます。

◆Car AI BOX対応

USBに接続するだけで様々な映像再生に対応しているAI BOXの※DA-DVD01・DA-DVD02を使用すれば車内のエンタメ性を大幅にアップできます。

※DA-DVD01・DA-DVD02は別売です。

(MAXWIN DVDプレーヤー付きAIBOX)

