アッシュは、「Japan OLD」のホームページにジャンル別検索機能や新たな特集欄を盛り込み、2024年12月4日にリニューアル公開しました。

Japan OLD

アッシュは、「Japan OLD」のホームページにジャンル別検索機能や新たな特集欄を盛り込み、2024年12月4日にリニューアル公開。

「Japan OLD」は開設以来、各自治体と連携しさまざまなカテゴリで発信を続けてきましたが、これからは「古き良き日本の原風景を体感してもらう」をコンセプトに有名な建造物や観光スポットのみならず、例えば、地域特有の日常、文化・伝統などの普段はクローズアップされない場所に焦点を当てます。

リニューアルした「Japan OLD」の情報は、訪日観光客の中でも特に訪日回数が多く、日本の精神性(禅のこころ、真・善・美、和敬清寂)を知りたい・理解したい、日本でしかできない体験をしたいと思っている人に向けた記事が中心となります。

記事のジャンルとしては、「History / Culture (歴史・文化)」「Mindfulness / Digital detox (マインドフルネス・デジタルデトックス)」「Rojiura〜Japanese local〜 (裏路地・地域もん)」「Japanese craft (伝統工芸・匠の技)」の4つから構成。

また編集部イチ押しの特集ページ<あなたに伝えたい「日本」がある>を増設。

現地取材やインタビューなどに基づいた豊富な写真と好奇心を刺激する解説文で知られざる日本との出会いの機会を提供します。

「Japan OLD」京都

「Japan OLD」岩手

「Japan OLD」山梨

▼4つのジャンルに分類し、知られざる日本を世界に発信

「Japan OLD」ウェブページの新機能として、ユーザーの興味から記事を検索できるジャンル検索機能を追加しました。

カテゴリをわかりやすくすることで知りたい情報へのアクセス性を高め、訪日外国人に「そこに行きたい・体験したい」と感じていただけるような機会を提供します。

▼記事ジャンル詳細

「History / Culture」:建造物、文化遺産、伝統芸能、芸道・武道などの日本文化

「Mindfulness / Digital detox」:自然遺産、風景、お遍路・写経・座禅などの精神体験

「Rojiura〜Japanese local〜」:お祭り、イベント、ローカルフード、地域固有の習慣

「Japanese craft」:伝統工芸、匠の技、手仕事など

「Japan OLD」4ジャンル

▼編集部イチオシ情報を特集ページに掲載

「Japan OLD」に新設された特集ページ、<あなたに伝えたい「日本」がある>では、古き良き日本を思い出させる風光明媚な景観、四季折々の姿を見せる大自然、地域の文化に根付いた神秘的な行事や祭典、長年受け継がれてきた歴史を紐解く文化施設、伝統芸能や伝統工芸の体験や滞在型の文化体験など、日本人でも知る人ぞ知る穴場情報を選りすぐって紹介しています。

訪日外国人数が月間300万人を突破し、一部地域のオーバーツーリズム問題が深刻化する昨今、「Japan OLD」はトレンドだけを追い求めるのではなく、外国人からの認知度が低い全国各地の観光情報・日本文化の理解に繋がる情報を日英両言語によって世界に発信しています。

特集ページでは、持続可能な観光地づくりを目指し、現地取材などを通して各地の自治体とも連携しながら情報収集・掲載を行っていきます。

「Japan OLD」WEBサイト

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域特有の日常や文化・伝統など古き良き日本の原風景を紹介!Japan OLD appeared first on Dtimes.