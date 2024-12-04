¡ÚÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Û²÷Â¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Ï£³Æ¬Ê»¤»¤ÇÈ´·²¤Î¿¤Ó¤ÇÀèÃå¡¡¶¶¸ýÄ´¶µ»Õ¡Ö°È¾å¤Î»Ø¼¨¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¢¡Âè£·£¶²óÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£µÆü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£´Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡£²Àï£²¾¡¤Î¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥¿¥ï¡¼¥ª¥Ö¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ï£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤ÆÄÉ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥µ¥È¥Î¥¯¥í¡¼¥¯¡Ê£´ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤È¥ì¥×¥ó¥«¥à¥¤¡Ê£¶ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÄÉÁö¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤â»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç£²ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£»þ·×¤Ï£¶¥Ï¥í¥ó£¸£°ÉÃ£±¡½£±£±ÉÃ£¸¡£¶¶¸ýÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸å¤í¤«¤éÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÄ´¶µ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Æ°¤¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Îµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç¤ÏãÄ½Å¤ÎÇÏ¾ì¤Ç¤âÀÚ¤ì¤ëµÓ¤ò»È¤¤¡¢¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¾¡Íø¡£¡Ö¤¤¤¤ÇÏ¾ì¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ°¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°È¾å¤Î»Ø¼¨¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤âÂç¾æÉ×¤È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡££³Ï¢¾¡¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¿¨¤À¡£