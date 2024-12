クリスマスイベント開催中のテーマパーク5選！豪華なイルミやグルメを楽しんで、さむ〜い冬も心温まろ

本格的な寒さが続き、冬本番が到来しましたね。街並みがイルミネーションで彩られたり、クリスマスツリーが設置されたりなど、冬の訪れを感じさせます。おうちでぬくぬくと温まっていたい気持ちもありますが、冬だからこそ、テーマパークへ行って心も体も温めませんか?今回は人気のテーマパークにフォーカスして、現在開催中のクリスマスイベントを一挙ご紹介!今しか楽しめない、冬ならではのイベントをぜひチェックして。

レゴランド/名古屋レゴランド・ジャパン・リゾートの2024年クリスマスは、開業以来初となるイルミネーションをはじめ、イベントエリア「クリスマスビレッジ」を中心にした『ブリック・クリスマス』を、12月25日(水)まで開催中。大人気の謎解きやスペシャルショー、クリスマス限定メニューが楽しめます。パーク内には、レゴブロックを使用して作られたクリスマスツリーやリースなどさまざまなオブジェがあり、その完成度の高さに圧巻!ぜひ写真を撮って思い出の1枚を残して。また、12月20日(金)・21日(土)の2日間限定で、人気のナイトイベント『クリスマス・ナイト』を開催!クリスマス・ナイト限定のスペシャルショーが見られたり、イベントエリアで自分だけの「スノードーム」をレゴブロックで作るワークショップに参加できたりなど、2日間だけの特別なひとときを楽しめそうです。レゴランド「ブリック・クリスマス」開催期間:11月22日(金)〜12月25日(水)10:00〜17:00 ※土・日・祝・12/25は18:00料金:無料 ※パーク入場料金は別途レゴランド「クリスマス・ナイト」開催期間:12月20日(金)17:00〜21:00/21日(土)18:00〜21:00料金:税込2000円 ※大人・子ども共通場所:愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地1公式サイト: https://www.legoland.jp/ 参照元:LEGOLAND Japan合同会社 プレスリリースLEGOLAND Japan合同会社 プレスリリースワーナー ブラザース スタジオツアー東京/豊島園映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』の世界を楽しめるワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、初のクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が、2025年1月5日(日)まで開催中です。日本初の「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、映画シリーズ1作目の『ハリー・ポッターと賢者の石』のクリスマス・シーンを再現した特別企画で、ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも人気のイベントの1つなのだとか。クリスマス仕様の大広間はその豪華さに圧倒され、雪化粧が施されたホグワーツ城の模型は息を吞むほどの美しさですよ。また、クリスマスシーズン限定のフードメニューも登場。“雪”をイメージした真っ白なデザートや、劇中のクリスマスシーンからインスパイアされたスイーツなどもラインナップされ、ファン必見のメニューがそろいます。© Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter.ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催期間:11月9日(土)〜2025年1月5日(日)場所:東京都練馬区春日町1-1-7料金:大人 6500円/中高生 5400円/4歳〜小学生 3900円公式サイト:https://www.wbstudiotour.jp/参照元:ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社 プレスリリースワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社 プレスリリース東京ディズニーリゾート/舞浜東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を12月25日(水)まで開催しています。東京ディズニーランドでは、2015年から実施していたパレード『ディズニー・クリスマス・ストーリーズ』が今年でファイナルを迎え、『ディズニー・クリスマス・ストーリーズ“フォンド・フェアウェル”』として実施中。東京ディズニーシーでは、キャラクターたちとサンタクロースが、クリスマスの装いと音楽であいさつする『ディズニー・クリスマス・グリーティング』を公演中です。このほかにも、クリスマスシーズン限定のさまざまなイベントがあり、心温まる1日を過ごせそうですね。また、ディズニーといえば、その季節ならではのグッズやフードメニューも注目のひとつ。大人気の「リルリンリン」のグッズや、クリスマス気分に浸れる“身につけアイテム”も見逃せません。フードはクリスマスをイメージした、見た目も味わいも素敵なメニューがラインナップ。包み紙やドリンクカップのデザインもクリスマス仕様になっていて、捨てるのがもったいないくらいのかわいさです。さらに、パーク内はフォトスポットがたくさん!至る所にクリスマスの装飾がなされているので、定番スポットから穴場スポットまで、お気に入りの場所を探して、写真におさめてみては。©Disney東京ディズニーリゾート「ディズニー・クリスマス」開催期間:11月15日(金)〜12月25日(水)場所:千葉県浦安市舞浜1-1料金:大人 7900円〜1万900円/中高生 6600円〜9000円/4歳〜小学生 4700円〜5600円 ※価格変動制公式サイト:https://www.tokyodisneyresort.jp/参照元:株式会社オリエンタルランド プレスリリースユニバーサル・スタジオ・ジャパン/大阪ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、大切な人と“超元気”を贈りあえるクリスマス・イベント『NO LIMIT! クリスマス』が、2025年1月5日(日)まで開催中。毎年ニューヨーク・エリアに登場している、ユニバらしいド派手なクリスマスツリー『NO LIMIT! パーティ・ツリー』が、なんと今年でフィナーレなのだそう。ぜひ見納めに行ってみては。パーク内では、クリスマスショーやクリスマスマーケットなど、“超元気”になれる体験が盛りだくさん。また、エリア開業10周年を迎えた「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」では、夜のキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』が5年ぶりに復活しますよ。パークフードは、イルミネーションに彩られたパーク内で食べ歩きできる限定メニューをはじめ、本格派の特別コースや、毎年人気のクリスマスケーキまで、見逃せないラインナップです。(C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL EJ4102202TM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! クリスマス」開催期間:11月20日(水)〜2025年1月5日(日)場所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33料金:大人(12歳以上)8600円〜/子ども(4〜11歳)5600円〜/65歳以上 7700円〜 ※価格変動制公式サイト:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp参照元:合同会社ユー・エス・ジェイ プレスリリース合同会社ユー・エス・ジェイ プレスリリースハウステンボス/長崎“憧れの異世界。”をブランドに掲げるハウステンボスでは、本場・ヨーロッパの街並みで憧れのクリスマス体験が叶う期間限定イベント「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を、2025年1月6日(月)まで開催中です。ハウステンボスのイルミネーションは、「International Illumination Award 2024(インターナショナルイルミネーション アワード2024)」のイルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞にて、2年連続で第1位を獲得。さらに、イルミネーションにおいて年間を通じて最も優れた施設などに贈られる“最優秀賞”も受賞し、日本一&世界一の称号がついているんです。なんといっても見どころは、今冬アムステルダムシティに新たに誕生した『クリスマススクエア』。きらびやかな装飾に、「同じ日本じゃないみたい。」という来場者の声も。まるでヨーロッパの街並みを歩いているかのような、ロマンティックなひとときを過ごすことができそうですね。高さ15mのクリスマスツリーや、華やかなクリスマスショーも必見です。また、アトラクションタウンにはクリスマスマーケットが出現。エリア一帯がクリスマスツリーに囲まれ、グルメやスイーツ、グッズが並びます。お買い物や食事を楽しんで、本場ヨーロッパのクリスマスマーケットを堪能してみてはいかが?日本ではハウステンボスにしかない3階建てのメリーゴーラウンドに乗って、きらきらと輝くクリスマスマーケットを上から眺めてみるのも感動の予感。さらに、2023年に発表された「『じゃらん』行ってみたい!冬花火ランキング」で1位に輝いた花火が、今年も楽しめますよ。ハウステンボス「European Holy Christmas ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」開催期間:11月8日(金)〜2025年1月6日(月)場所:長崎県佐世保市ハウステンボス町1ー1料金:大人 7400円〜/中高生 6400円〜/小学生 4800円〜/4歳〜小学生未満 3700円〜/65歳以上 5400円〜公式サイト:https://www.huistenbosch.co.jp/参照元:ハウステンボス株式会社 プレスリリースハウステンボス株式会社 プレスリリース行きたいところは見つかった?パークによってそれぞれの個性があふれていて、どこも行きたくなってしまいますね。冬ならではの豪華なイルミネーションは、一目見ておきたいところ。ショーやイベント、限定フードなど、どのパークも内容が充実しているので、ぜひ冬のお出かけの参考にしてみて。