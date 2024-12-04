ÃçÌîÂÀ²ì¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ëÈë¶¤Ç¡Ö¾Ð´é¡×Á´³«¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡ÈÎ¹ËÜ¡ÉÈ¯Çä¤ÇÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¹ËÜ¡ØMIDNIGHT PIZZA CLUB 1st BLAZE LANGTANG VALLEY¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤½¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬13¡Á15Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖStandBy¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ËÜ»ïÌ¤·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡©¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÈë¶¤òÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¤ëÃçÌîÂÀ²ì
¡¡ÃçÌî¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ì¿¿²È¤Î°¤ÉôÍµ²ð»á¤¬»£±Æ¤·¡¢TV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾å½ÐÎËÊ¿»á¤¬Ê¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤Ã«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÈë¶¡Ö¥é¥ó¥¿¥óÃ«¡×¤ÎºÇ±ü¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¡Ö¥¥ã¥ó¥¸¥ó¡¦¥´¥ó¥Ñ¡ÊÉ¸¹â3840m¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éÉ¸¹â4773m¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥¸¥ó¡¦¥ê¡¼¡×¤òÅÐÄº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¡£ÃçÌî¼«¤é¤â»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃçÌî¤È°¤Éô¤Î100Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î»³³Ù¤Î½É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢3¿Í¤ÎÎ¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÂç¼«Á³¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È²»¡É¤ò²ñ¾ìÆâ¤ÇÎ®¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡©¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÈë¶¤òÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¤ëÃçÌîÂÀ²ì
¡¡ÃçÌî¤¬Èï¼ÌÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ì¿¿²È¤Î°¤ÉôÍµ²ð»á¤¬»£±Æ¤·¡¢TV¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¾å½ÐÎËÊ¿»á¤¬Ê¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÍÆ¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤Ã«¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ÎÈë¶¡Ö¥é¥ó¥¿¥óÃ«¡×¤ÎºÇ±ü¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¡Ö¥¥ã¥ó¥¸¥ó¡¦¥´¥ó¥Ñ¡ÊÉ¸¹â3840m¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éÉ¸¹â4773m¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥¸¥ó¡¦¥ê¡¼¡×¤òÅÐÄº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ýÏ¿¡£ÃçÌî¼«¤é¤â»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃçÌî¤È°¤Éô¤Î100Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Î»³³Ù¤Î½É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢3¿Í¤ÎÎ¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤äÂç¼«Á³¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡È²»¡É¤ò²ñ¾ìÆâ¤ÇÎ®¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÍÆ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£