新AL『合（HOP）』リリース控えるStray Kids、個別ティーザーのリノバージョン公開！

ボーイズグループStray Kidsメンバーのリノが、多様な青春の姿のなかで興味深い話を盛り込んだ新アルバム『合(HOP)』の個別ティーザー映像を公開した。

【写真】リノの爽やかマリンルック

Stray Kidsは来る12月13日、新たな形式のアルバムSKZHOP HIPTAPE『合(HOP)』とタイトル曲『Walkin On Water』をリリースする。

これに先立ち、現在公式SNSにメンバーの個別ティーザーコンテンツを順次公開中で、12月3日午後には「Stray Kids "合(HOP)" UNVEIL:TRACK "Youth(リノ)"」というタイトルの映像を掲載した。

同ティーザーでは、さまざまな人々の青春をリノだけのストーリーで再解釈して披露し、注目を集めている。

映像でリノは、修羅場になったビンゴゲーム大会をぼんやりと見守っていたが、すぐに他のところに呼ばれ叱られる。しかし、好奇心を抑えられず再び現場に駆けつけ、皆が驚いて停止したままティーザーが終わる。

映像の“ビンゴゲーム大会”という独特な設定と、その過程を楽しむ多様な青春の姿に興味をそそられる。さらに、リノの堂々とした演技や好奇心を刺激するストーリーラインなど、多彩な見どころが没入感を高めている。

(写真=JYPエンターテインメント)Stray Kids・リノ

新アルバム『合(HOP)』には、タイトル曲『Walkin On Water』をはじめ『Bounce Back』『U(Feat.TABLO)』『Walkin On Water(HIP Ver.)』と、ワールドツアー「Stray Kids World Tour 'dominATE'」で披露された各メンバーのソロステージ曲『Railway(バンチャン)』『Unfair(フィリックス)』『HALLUCINATION(I.N)』『Youth(リノ)』『So Good(ヒョンジン)』『ULTRA(チャンビン)』『Hold my hand(ハン)』『そうして、ゆっくり、2人(スンミン)』(原題)の計12曲が収録される。

なお、Stray Kidsだけの新たなジャンルを提示するアルバムSKZHOP HIPTAPE『合(HOP)』とタイトル曲『Walkin On Water』は、12月13日午後2時に正式にリリースされる。

◇リノ プロフィール

1998年10月25日生まれ。本名イ・ミンホ。2017年にJYPエンターテインメントの練習生となり、入社1カ月という短期間でサバイバル番組『Stray Kids』に出演。実力不足という理由から脱落するも、たゆまぬ努力の末に復活を遂げてメンバー入りを果たした。Stray Kidsのメンバーとして2018年3月25日にデビュー。JYPエンターテインメントに所属する以前はダンサーとして活動しており、BTSのバックダンサーを務めたことも。愛猫家なことから団体への寄付をはじめとする保護猫活動に積極的で、自身も猫と暮らしている。