手のひらサイズで手軽に香水を楽しめる「ミニモアパフューム」が、平成女児たちの青春「オシャレ魔女ラブandベリー」とコラボすることに。全4種の香水やカードが、懐かしのカードホルダー風ボックスに入って登場です!マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!「ミニモアパフューム オシャレ魔女ラブandベリーデザイン コンプリートボックス」

○服を着替えるように、香りもお着替え今回登場したミニモアパフュームとラブベリのコラボ商品は、香水やカードがセットになった「ミニモアパフューム オシャレ魔女ラブandベリーデザイン コンプリートボックス」。懐かしのカードホルダー風ボックスを開けると、8mlというミニサイズの香水が4本入っています。ラインアップはこちら。「ミニモアパフューム オシャレ魔女ラブandベリーデザイン」香水全4種ラブ パスポ−ト イット オ−ドパルファム MINI オシャレ魔女 ラブ and ベリー ピタTガール元気でキュートな雰囲気の「ピタTガール」には、アップルとベリーがはじけるような「シュガリーアップルの香り」ヴァシリーサ ヌード ワン オ−ドパルファム MINI オシャレ魔女 ラブ and ベリー ピチッと黒Tクールでオトナな「ピチッと黒T」には、プラリネがアクセントの大人っぽい「アップルプラリネの香り」ラブ パスポ−ト イット フラワリー オ−ドパルファム MINI オシャレ魔女 ラブ and ベリー ラブリーストロベリーとびきりラブリーな「ラブリーストロベリー」には、いちごとお花の華やかさが合わさった「シュガリーブーケの香り」ヴァシリーサ リ フレクト オ−ドパルファム MINI オシャレ魔女 ラブ and ベリー プリティピンクデビル華やかでプリティな「プリティピンクデビル」には、花々と石けんの上品な「フローラルソープの香り」どれもとってもキュート。その日の気分やコーデに合わせて、4種類の香りから選ぶことができちゃうんですね。また、コンプリートボックスでしか入手できないオリジナルクリアカード付き。全10種類の中からそれぞれ1枚ずつ、ミニ香水のパッケージにランダムで封入されているのだとか。さらに、香りまでコーディネートできちゃう限定クリアカード「ミラクルパフュームカード」も。それぞれのデザインも懐かしくて可愛くて、眺めているだけで胸がいっぱいになっちゃいそうです。コンプリートボックスの価格は6,600円。数量限定の完全予約生産で、販売期間は11月28日〜12月11日。2月下旬より順次発送されるそうです。SNSで紹介されると、「パッケージも中身も全部可愛すぎる」「めっちゃくちゃ豪華!」「箱が当時使ってたカードケースで懐かしくなっちゃいました!!」と話題に。服を着替えるように、香りの着替えも楽しんでみてはいかがでしょうか?なお、お気に入りの1本が欲しい!という方には、2025年3月8日から香水単品販売も開始されるそうです。価格は未定。トレンドリサーチャー: 蒲生杏奈文:CHIGAKO編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部