à¸ª½Ð¤·¥¦¥¤¥ó¥¯á28ºÐ½÷Í¥¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Çº»¦¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó»à¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾ÀîÀ±¡Ê28¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Àî¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¤µÓ¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤¬¤È¤¤á¤¯¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆ°²è¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡£¾Ð´é¤â¥¦¥¤¥ó¥¯¤â¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¤¦¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£´°àú¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó»à¤Ë¤·¤¿¡×¡Ö¸ª¤À¤·²Ä°¦¤¤¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£