中島卓偉からニューアルバム『JAGUAR』が届けられた。独立第一弾アルバム『BIG SUNSHINE』から2年ぶりとなる本作には珠玉のバラード「JUST SAY I LOVE YOU」、ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)が参加した「って言いながら」、さらに「アドレナリン・ダメ」(つばきファクトリー)や「悔しいわ」(アンジュルム )といった提供曲のセルフカバーなど、配信シングルを含む15曲(2枚組のレコード盤は「今がその時」を加えた16曲)が収録される。

■独立第二弾オリジナルアルバム『JAGUAR』

2024年12月4日リリース





【初回生産限定盤(CD+ブックレット)】

FRCD-00002 7,283円(税別) / 8,000円(税込)

15曲入りCD / 特製スリーヴケース /36Pブックレットセルフライナーノーツ付

・限定写真ブックレット付きスペシャルBOX仕様

・全曲本人の(読む気が失せる程の文字数の超音楽的な)長文セルフライナーノーツ付き

▼予約リンク

・タワーレコード: https://tower.jp/item/6591108

・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349037

・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929705

・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/





【通常盤(CD)】

FRCD-00003 3,637円(税別) / 4,000円(税込)

15曲入りCD

▼予約リンク

・タワーレコードhttps://tower.jp/item/6591109

・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349038

・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929709

・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/

▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤 共通

01. BRAND NEW JAGUAR

02. DESTRUCTION OF WORLD

03. 最後の一人になっても

04. って言いながら

05. アドレナリン・ダメ

06. 今日

07. JUST SAY I LOVE YOU

08. 鳥かご

09. やらずに後悔?やって後悔?

10. Camellia

11. きみのままで

12. SOUL FIGHTER

13. 悔しいわ

14. がんばっていこうよ

15. (自分の中の)もう一人の自分







●購入特典

対象店舗にてオリジナルアルバム『JAGUAR』をお買い上げのお客様に先着で特典を差し上げます。

※対象商品1枚ご購入につき特典DVD-Rを1枚お渡し致します。

※ご予約・ご購入の際は、事前に各店舗まで特典の有無をお問い合わせください。

※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典のお渡しは商品と同時になります。ご予約時のお渡しではございません。

※特典に関するお問い合わせは、直接各対象店舗へご確認下さい。

※インストアイベント開催の店舗では、下記特典とイベント参加券の両方を差し上げます。

『2024.07.21 LIVE AT THE 原宿 RUIDO「GOD POP STARS REVIVAL」』

▼version1 / TOWER RECORDS version (オンライン含む)

01. NEVER FADES AWAY

02. WORKING CLASS HI-SCHOOL

03. OH MY DARLING

04. って言いながら

05. (it’s gonna be) OK

06. 今夜だけ浮かれたかった

07. 焼酎ギャル

08. Camellia

09. DRIVE MY LIMO

10. BEAT&LOOSE

▼version2 / HMV version (オンライン含む)

01. さらけだす

02. SHINING DAYS

03. どんなことがあっても

04. 続けろ

05. イノヴェイター

06. YES,MY WAY

07. BABY,GO FOR IT

08. FAR EASTERN

09. 明日への階段

10. PUNK

▼version3 / ヴィレッジヴァンガード、ディスクユニオン、anysee

01. 悔しいわ

02. FEED BACK’78

03. ゲッザファッカウッ!!!!

04. ROCKIN’ PROPOSE

05. NO MORE NO DOBUT

06. NOBODY KNOWS

07. TRUE MIND

08. ギャンブルーレット

09. 我が子に捧げるPUNK SONG

10. STAY TOGETHER

11. BOOM BOOM BOOM



【レコード盤 (2枚組 ダブルジャケット) ※受注予約生産】

10,910円(税別) /12,000円税込)

16曲入り / 2LP / セルフライナーノーツ付

※レコード盤のみ「今がその時」収録の16曲入り

▼レコード盤予約リンク

・https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/

▼LP収録曲

01. BRAND NEW JAGUAR

02. DESTRUCTION OF WORLD

03. 最後の一人になっても

04. って言いながら

05. アドレナリン・ダメ

06. 今日

07. JUST SAY I LOVE YOU

08. 鳥かご

09. やらずに後悔?やって後悔?

10. Camellia

11. きみのままで

12. SOUL FIGHTER

13. 今がその時

14. 悔しいわ

15. がんばっていこうよ

16. (自分の中の)もう一人の自分

●アナログ盤配送について

※商品プレス完了後となります。商品到着までお時間をいただきますことを予めご了承下さい。

※商品の発送は沖縄を除く全国一律800円/沖縄県2000円となります。

※国外への発送はできません。

※本案件実施は、事前にご入金をお済ませ頂いたお客様のみとなります。企画の性質上、後払いができません。予めご了承ください。

※お買上げ後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承下さい。また、商品お受取り後に発覚致しました不良品は良品交換とさせて頂きます。

2024年12月4日リリース【初回生産限定盤(CD+ブックレット)】FRCD-00002 7,283円(税別) / 8,000円(税込)15曲入りCD / 特製スリーヴケース /36Pブックレットセルフライナーノーツ付・限定写真ブックレット付きスペシャルBOX仕様・全曲本人の(読む気が失せる程の文字数の超音楽的な)長文セルフライナーノーツ付き▼予約リンク・タワーレコード: https://tower.jp/item/6591108・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349037・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929705・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/【通常盤(CD)】FRCD-00003 3,637円(税別) / 4,000円(税込)15曲入りCD▼予約リンク・タワーレコードhttps://tower.jp/item/6591109・HMV:https://www.hmv.co.jp/product/detail/15349038・ディスクユニオン:https://diskunion.net/jp/ct/detail/1008929709・anysee:https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤 共通01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 悔しいわ14. がんばっていこうよ15. (自分の中の)もう一人の自分●購入特典対象店舗にてオリジナルアルバム『JAGUAR』をお買い上げのお客様に先着で特典を差し上げます。※対象商品1枚ご購入につき特典DVD-Rを1枚お渡し致します。※ご予約・ご購入の際は、事前に各店舗まで特典の有無をお問い合わせください。※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。※特典のお渡しは商品と同時になります。ご予約時のお渡しではございません。※特典に関するお問い合わせは、直接各対象店舗へご確認下さい。※インストアイベント開催の店舗では、下記特典とイベント参加券の両方を差し上げます。『2024.07.21 LIVE AT THE 原宿 RUIDO「GOD POP STARS REVIVAL」』▼version1 / TOWER RECORDS version (オンライン含む)01. NEVER FADES AWAY02. WORKING CLASS HI-SCHOOL03. OH MY DARLING04. って言いながら05. (it’s gonna be) OK06. 今夜だけ浮かれたかった07. 焼酎ギャル08. Camellia09. DRIVE MY LIMO10. BEAT&LOOSE▼version2 / HMV version (オンライン含む)01. さらけだす02. SHINING DAYS03. どんなことがあっても04. 続けろ05. イノヴェイター06. YES,MY WAY07. BABY,GO FOR IT08. FAR EASTERN09. 明日への階段10. PUNK▼version3 / ヴィレッジヴァンガード、ディスクユニオン、anysee01. 悔しいわ02. FEED BACK’7803. ゲッザファッカウッ!!!!04. ROCKIN’ PROPOSE05. NO MORE NO DOBUT06. NOBODY KNOWS07. TRUE MIND08. ギャンブルーレット09. 我が子に捧げるPUNK SONG10. STAY TOGETHER11. BOOM BOOM BOOM【レコード盤 (2枚組 ダブルジャケット) ※受注予約生産】10,910円(税別) /12,000円税込)16曲入り / 2LP / セルフライナーノーツ付※レコード盤のみ「今がその時」収録の16曲入り▼レコード盤予約リンク・https://anysee.jp/ec/feature/jaguar/▼LP収録曲01. BRAND NEW JAGUAR02. DESTRUCTION OF WORLD03. 最後の一人になっても04. って言いながら05. アドレナリン・ダメ06. 今日07. JUST SAY I LOVE YOU08. 鳥かご09. やらずに後悔?やって後悔?10. Camellia11. きみのままで12. SOUL FIGHTER13. 今がその時14. 悔しいわ15. がんばっていこうよ16. (自分の中の)もう一人の自分●アナログ盤配送について※商品プレス完了後となります。商品到着までお時間をいただきますことを予めご了承下さい。※商品の発送は沖縄を除く全国一律800円/沖縄県2000円となります。※国外への発送はできません。※本案件実施は、事前にご入金をお済ませ頂いたお客様のみとなります。企画の性質上、後払いができません。予めご了承ください。※お買上げ後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承下さい。また、商品お受取り後に発覚致しました不良品は良品交換とさせて頂きます。

■アルバム『JAGUAR』リリース記念インストアイベント

12月04日(水)19時 タワーレコード錦糸町パルコ店

12月07日(土)13時 ヴィレッジヴァンガード+PLUS(イオンレイクタウンmori)

12月08日(日)13時 オンラインサイン会

12月11日(水)19時 タワーレコード横浜ビブレ店

12月12日(木)19時 エンタバアキバ

12月20日(金)19時 タワーレコード池袋店

12月25日(水)18時 汐留シオサイト地下歩道

12月27日(金)19時 オンラインサイン会

12月28日(土)16時30分 タワーレコード渋谷店

12月29日(日)13時 / 15時 タワーレコード津田沼店

※詳細は後日お知らせいたします。

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※各イベント会場にてサイン会にご参加頂いたお客様に先着で“JAGUARオリジナルステッカー”をお渡し致します。

12月04日(水)19時 タワーレコード錦糸町パルコ店12月07日(土)13時 ヴィレッジヴァンガード+PLUS(イオンレイクタウンmori)12月08日(日)13時 オンラインサイン会12月11日(水)19時 タワーレコード横浜ビブレ店12月12日(木)19時 エンタバアキバ12月20日(金)19時 タワーレコード池袋店12月25日(水)18時 汐留シオサイト地下歩道12月27日(金)19時 オンラインサイン会12月28日(土)16時30分 タワーレコード渋谷店12月29日(日)13時 / 15時 タワーレコード津田沼店※詳細は後日お知らせいたします。※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。※各イベント会場にてサイン会にご参加頂いたお客様に先着で“JAGUARオリジナルステッカー”をお渡し致します。

■<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 2024.12.22 Zepp Shinjuku (TOKYO) 提供曲BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜>

12月22日(日) 東京・Zepp Shinjuku

open15:00 / start16:00

▼Support Musician

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)

▼チケット

前売り \7,000-(税込 / ドリンク代別)

一般発売:10月5日(土) 10:00〜

(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



12月22日(日) 東京・Zepp Shinjukuopen15:00 / start16:00▼Support MusicianG:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)▼チケット前売り \7,000-(税込 / ドリンク代別)一般発売:10月5日(土) 10:00〜(問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

■<TAKUI NAKAJIMA LIVE 2025 BRAND NEW JAGUAR TOUR>

2月22日(土) 福岡・DRUM Be-1

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

2月23日(日) 広島・セカンドクラッチ

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

2月24日(月/祝) 愛媛・松山サロンキティ

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月01日(土) 宮城・MACANA ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月15日(土) 京都・KYOTO MUSE

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月16日(日) 愛知・Electric Lady Land ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月22日(土) 北海道・PLANT

open15:00 / start15:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

3月23日(日) 北海道・PLANT

open14:00 / start14:30

▶TAKUI SONGS ONLY

3月29日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※1日2回公演

open14:00 / start14:30

▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー

open17:00 / start17:30

▶JAGUAR & ALL TIME BEST

3月30日(日) 静岡・浜松FORCE

open15:00 / start15:30

▶TAKUI SONGS ONLY

【Support Musician】

G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)

B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)

Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)

▼チケット

\7,000-(税込 / ドリンク代別)

一般発売日:2025年1月25日(土) 10:00〜

【ファンクラブ先行】

受付期間:11月24日(日)20:00〜12月8日(日)23:59



2月22日(土) 福岡・DRUM Be-1open15:00 / start15:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST2月23日(日) 広島・セカンドクラッチopen15:00 / start15:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー2月24日(月/祝) 愛媛・松山サロンキティopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY3月01日(土) 宮城・MACANA ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月15日(土) 京都・KYOTO MUSEopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY3月16日(日) 愛知・Electric Lady Land ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月22日(土) 北海道・PLANTopen15:00 / start15:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバー3月23日(日) 北海道・PLANTopen14:00 / start14:30▶TAKUI SONGS ONLY3月29日(土) 大阪・OSAKA MUSE ※1日2回公演open14:00 / start14:30▶JAGUAR & 提供曲セルフカバーopen17:00 / start17:30▶JAGUAR & ALL TIME BEST3月30日(日) 静岡・浜松FORCEopen15:00 / start15:30▶TAKUI SONGS ONLY【Support Musician】G:you (Nicori Light Tours / ex.Janne Da Arc)B:NAOKI (FANTASISTA / ex.Kagrra,)Dr:SHINGO (the superlative degree / ex,JURASSIC)▼チケット\7,000-(税込 / ドリンク代別)一般発売日:2025年1月25日(土) 10:00〜【ファンクラブ先行】受付期間:11月24日(日)20:00〜12月8日(日)23:59

関連リンク

◆中島卓偉 オフィシャルサイト

◆中島卓偉 オフィシャルTwitter

◆中島卓偉 オフィシャルInstagram

◆中島卓偉 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆中島卓偉 オフィシャルFC「BEAT&LOOSE」

◆中島卓偉 オフィシャルサイト◆中島卓偉 オフィシャルTwitter◆中島卓偉 オフィシャルInstagram◆中島卓偉 オフィシャルYouTubeチャンネル◆中島卓偉 オフィシャルFC「BEAT&LOOSE」

UKロック、パンク、ソウルなどのルーツミュージックを感じさせるバンドサウンド、“やりたいことをやる”という自らの意思を強く反映させた歌詞を含め、現在のアーティスト性がダイレクトに発揮された仕上がりだ。中島卓偉は2024年12月22日には東京・Zepp Shinjukuで提供曲のセルフカバーとTAKUI名義の楽曲によるデビュー25周年記念ライブ<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY FINAL 謝恩祭 LIVE 2024.12.22 Zepp Shinjuku (TOKYO) 提供曲 BEST & TAKUI THE BEST 〜神曲のセットリスト〜>を開催する。独立を経て、創造性が爆発している中島卓偉にアルバム『JAGUAR』について語ってもらった。◆ ◆ ◆──25周年ツアー(<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME. 4 REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>)の真っ最中の取材、ありがとうございます。卓偉:いえいえ、もうツアーも終盤なので。何でも聞いてください。──独立第一弾アルバム『BIG SUNSHINE』リリースから約2年が経ちましたが、この2年はどんな期間でしたか?卓偉:まだ手探りの部分もありましたね、正直。2022年3月に事務所を辞めて、その8ヶ月後くらいに『BIG SUNSHINE』を出して。ライブやレコーディングのやり方はもちろんわかってるんですけど、ビジネスとして考えなくちゃいけないこともあるし、これまでとは違った仕事もありますからね。ただ、音楽に関して悩むことは一切ないんですよ。“なぜ独立したか?”という理由にもつながるんですけど、“自分の好きな音楽を作りたい、レコーディングしたい”というのが大前提だったので。──逆に言うと、やりたいことが思うようにやれなかった時期が長かったわけですよね。卓偉:そのストレスはありました。たとえばシングルを決めるときも自分が推したい曲にならなかったり、そういうことがいろいろとあって。今はすべて自分で決めているし、音楽をやること、ステージに立つことに関しては、今までで一番風通しがいいです。そのほかにグッズを作ったり、ファンクラブを管理したり、そういう仕事があるってことですね。誰かに頼んでるわけではなくて、全部自分でやってるんですよ。会報の発注もラベル貼りも自分だし、そういう作業に時間を取られるのは大変ですよね。ファンにとっては“卓偉がそんなこともやってるの?”ってことかもしれないけど。──そうですよね(笑)。ニューアルバム『JAGUAR』にも、中島さんの価値観、美意識、やりたいことがダイレクトに出ていて。めちゃくちゃ楽しませてもらいました。卓偉:ありがとうございます! たくさん曲を入れちゃったんで、ちょっと長いんですけどね(笑)。なかなか思い通りにやれなかった20代の反動というか、“好きにやれるようになった”というのが曲数(15曲収録 ※レコード盤は16曲)に現れているのかなと。──歌詞も直接的ですよね。やりたいことをやる、後悔しないように生きるという思いが全編に流れていて。卓偉:曲もそうなんですけど、歌詞に対するプライドがあるんですよ。事務所に所属していた頃はプロデューサーやディレクターに歌詞の書き直しを指示されることもあったし、それが良ければいいんだけど、自分の場合は納得できないことも多くて。今はそうじゃないし、40代半ばになって、歌いたいことが明確になってるんです。“こういうことを歌いたい” “この言葉じゃないといけない”というのもハッキリしてきて、それをパズルのピースみたいにハメていって。一番時間をかけているのは歌詞だし、歌詞の大切さは若いときよりも強く感じています。──なるほど。卓偉:自分は父親でもあって、子供が2人いるんですけど、上の子は来年中学生なんですよ。この格好で授業参観にも行くし、当然「おまえの父ちゃんってさあ」みたいな話にもなると思うんですけど、その子たちが自分の音楽を聴いたときに、“いいこと歌ってるな”って感じてほしいんですよね。今はわからなくても、もっと年齢を重ねたときに“あいつの父ちゃん、説得力のある音楽をやってたんだな”と思ってもらいたくて。“男として”という言い方は古いかもしれないけど、ちゃんとした音楽、中身のある音楽をやっていきたいという気持ちはさらに強くなってますね。──お子さんとか、お子さんの友達に“いい音楽”と思ってほしいって、素晴らしいモチベーションじゃないですか。卓偉:25年やっていると、ファンの方も結婚したり、子供が生まれることが増えて。子供を抱っこしてライブに来たり、インストアイベントに家族連れで来てくれたり、こっちが感動するような場面を見せてもらってるんですよね。それはつまり、子供にも聴かせてるわけじゃないですか。お子さんたちにも“いい音楽” “いい歌詞”って思ってほしいし、そういう責任を持たないといけないなと。“この人を信じてよかった” “この人を応援して正解だった”という活動を続けたいと思ってますね、音源、メッセージを含めて。──すごく大事だと思います。こんなこと言うとアレですけど、キャリアを重ねるなかで“残念な感じになってしまったな”というアーティストもいたりするので……。卓偉:いろんな形でありますね、そういうことは。一方では、“変化し続けて、ずっとカッコいい”という人もいるじゃないですか。デヴィッド・ボウイはその極みだと思うけど、そういう人になりたいという気持ちもあるんですよ。カッコ付けるとかキザになるってことではなくて、精一杯もがいて、模索して、その姿を裸一貫で見せていくことが大事なのかなと。かなり泥臭いですけど、そういう活動をしたほうが伝わるのかなと思ってますね。──ロックミュージシャンのイメージ自体も変化している気がしますが、そのあたりはどう思いますか?卓偉:変わってきてるでしょうね。たとえば鮎川誠さんが'69年製のギブソン・レスポールを弾き続けたように、“俺はこれでいく”みたいな人が少ないんじゃないかな。僕はオールドのギターや車、古着が好きで。自分がロックスターになりたいというより、ロックスターたちが見せてくれたものが好きだし、それが古いか新しいかは抜きにして、カッコいいと思うから身にまといたい。その感覚をずっと持ち続けたいんですよ。たとえばスティーブン・タイラーは、彼にしか似合わないファッションと髪型、パフォーマンスを続けてきた。声帯が回復しなくてツアー引退を発表したけど、拍手を送りたいですね。──確かにロックシンガーは、自分のスタイルを持つことがすごく重要ですよね。卓偉:そのほうが普遍性につながると思うんですよ。そのときの流行を取り入れたとしても、その瞬間は支持されるかもしれないけど、アーティストとしてはどんどん枝分かれしてしまうんじゃないかなと。僕が憧れてきたZIGGYの森重樹一さんは枝を切って、どんどん自分の幹を太くしてきた人だと思っていて。そういう生き方が自分には合ってると思うんですよね。もちろん“これは完全に時代遅れだろう”というものはやらないですけど、好きなものを貫くは大事なので。僕、中学生の頃からドクターマーチン(ブーツブランド)が好きなんですよ(笑)。──ロックといえば、ドクターマーチン。卓偉:そうそう(笑)。ザ・フーのピート・タウンゼントやザ・クラッシュのメンバーが履いているのを見て、“めちゃくちゃカッコいいな”と憧れて。3〜4足くらいを直しながら履いてるんですけど、渋谷とか歩いていると、10代の若い子も履いてるでしょ? どうやって継承されたのかはわからないけど、ああいう光景を見てると嬉しくなるんです。重いし、編み上げブーツだから脱ぐのも面倒くさいし、大変なんですけどね(笑)。これは僕の持論ですけど、ドクターマーチンを履いてる人に悪い人はいません。──ははは。卓偉:高円寺に住んでたときなんて、みんな履いてましたから。パンクもメタルもヴィジュアル系もドクターマーチン。そういう普遍性を得たいんですよね、自分の音楽も。ロックンロールもそうじゃないですか。メタルの人もパンクの人もスーツを着てソウルをやってる人もロックンロールできる。それはすごいことだなって。◆インタビュー【2】へ──では、アルバムの収録曲について聞かせてください。1曲目「BRAND NEW JAGUAR」の“ジャガー”はギターと車のダブルミーニングですね。卓偉:ギターも車も持ってます。また話が逸れちゃいますけど(笑)、車に関して言えばドイツ車が世界一だっていうのはわかってるんですよ。ただ、ドイツ車が好きな人のなかには“争い”があるような気がして。“やっぱりメルセデスだろう”とか、“いやBMWだ”とか“ワーゲンだ”とか。そんななかでジャガー(英国車)は孤高な感じがするんです。他の車と争っていないし、スピードの競争でもなく、エレガントな気持ちで乗るっていう。そういう人たちをたくさん見てきたし、自分にもそれが合ってるのかなと。僕も誰かをライバル視したり、“あの人には負けたくない”と思ったことがないんですよね。──ギターのジャガーは、ジョニー・マー(ザ・スミス)などが使ったことで知られています。卓偉:ニルヴァーナのカート・コバーンも使ってましたよね。'65年のフェンダー・ジャガー(Pre CBS期)を買ったんですけど、前から“いつか欲しいな”と思ってたんです。レスポールやテレキャスター、SGも持ってますけど、ちょっと腰高な感じの、ミッドが効いたギターが欲しいなと。ちょうどその時期に「BRAND NEW JAGUAR」という曲ができて、このタイミングなのかなって。──それも卓偉さん自身の一貫した美意識ですね。「BRAND NEW JAGUAR」もそうですが、ギターリフ、ギターソロが目立っているのも卓偉さんらしいなと。卓偉:そこに戻ってきた感じもありますね。30代の頃はそこを端折ろうとしたこともあったんですけど、やっぱり日本人は起承転結が好きだと思うんですよ。長らく曲を書いて、いろんなライブをやってきて、皆さんが求めるのは“イントロがあって、Aメロ、Bメロ、サビがあって、ギターソロがあって”という曲のなのかなと。もちろんそれが好きなんですけどね、自分も。なのでJanne Da Arcのyouさんに「ギターソロを弾いてください」とお願いしたんですよ。ライブでも20代くらいの男の子がyouさんの手元をずっと見てたりするんですけど、それもすごくいいなと思ってて。──いい光景ですね、それは。卓偉:男の客も多いですからね。最近のライブ、半分は野郎なんですよ。ファンクラブに至っては6割男です。会報を送る作業をしているときも「また男だ」っていう(笑)。もちろん女性も男性も、応援してくれるのはすごく嬉しいです。──「って言いながら」のベースはハマ・オカモトさん(OKAMOTO’S)です。卓偉:前の事務所にいたときハロプロのグループに曲を書いていて、僕が書いた曲でハマくんがベース弾いたり、間接的な関わりがあったんですよ。その後、セルフカバーアルバム(『GIRLS LOOK AHEAD』)を出したときに「いいんじゃない?」(LoVendoЯ提供曲)のレコーディングに参加してもらって。「って言いながら」が出来たときも「これは絶対にハマくんに弾いてほしい」と思ってお願いしました。ハマくんはブラックミュージックへの理解が深くて、音楽的に一致する部分も多いんですよ。上手いだけではない、素晴らしいベーシストですね。──卓偉さんご自身のブラックミュージックのルーツというと?卓偉:親父が家でアナログレコードをかけてたんですよ。ジャズが好きだったんですけど、ソウルもよく流れてて、僕も耳にしていて。車のなかでもスティーヴィー・ワンダーやディオンヌ・ワーウィックとかがかかっていて、好きだなって思ってたんですよね。ザ・ビートルズとパンクが一番の元になってるんですけど、ザ・ビートルズも黒人音楽にすごく影響を受けてるし、そのあたりは10代の頃から掘りまくって勉強してました。特に'70年代のソウルバンドは大好きですね。──今回のアルバム収録曲でいうと、「悔しいわ」「がんばっていこうよ」などもソウルのテイストが入ってますね。卓偉:そうですね。こういう曲だとホーンセクションを入れたくなるんだけど、それも子供のときに聴いてた音なのかもしれない。そういえばシャネルズ(ラッツ&スター)も好きだったんですよ。あの人たちは本物というか、“親父が聴いてるレコードと何も変わんねえな。歌詞が日本語になっただけだ”みたいな感覚を持ってました。──めちゃくちゃ耳がいい子供ですね……。卓偉:いやいや(笑)。やっぱり親父でしょうね。アニメの主題歌みたいなレコードは買ってくれなかったし、テレビもあんまり点けてくれなくて。「こっちのほうがいいだろ」みたいな感じで音楽をかけてたんだけど、僕も“いいな”と思ってんですよ。パンクには自分で飛びついたはずなんだけど、ルーツを探るとやっぱり親父が聴いてた音楽に辿りついて。不思議なもんだなって思ってましたね。──アルバムには「SOUL FIGHTER」みたいなパンキッシュな曲も収録されていて。「鳥かご」の“SHOULD I STAY OR SHOULD I GO”もザ・クラッシュの曲の印象だし、パンクの要素もしっかり入ってます。卓偉:そういう感じは散りばめてますね、確かに。あとね、ある時期から“パンクはジャンルじゃなくて生き様だ”というのがわかってきて。バラードを歌ってもソウルっぽいことをやっても“この人、パンクだな”と感じる人っているんですよ。たとえば田島貴男さんもそう。以前のインタビューで「ハーフパンツとスニーカーを履いてると、申し訳ないけどパンクに感じられない」みたいな話をしていて、「その通りです!」と思いました(笑)。すごくソウルフルだし、甘い曲も書けるんだけど、トータルでパンクを感じる。そういう人って、イギリスのアーティストに多い気がするんですよね。──ポール・ウェラーもそうですよね。卓偉:まさに。パンクから始まったのに、今はソウルのゴッドファーザーみたいに言われてますからね。ミック・ハックネル(シンプリー・レッド)もそうだと思います。セックス・ピストルズのライブを観て衝撃を受けたそうなんだけど、“これは自分にはできない”と思って、今の音楽性になっているらしいので。その発想もカッコいいなと思いますね。……って、どんどん話が深くなっちゃいますね(笑)。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──アルバムの最後に収められている「(自分の中の) もう一人の自分」についても聞かせてください。9分を超える楽曲ですが、これは組曲みたいな構成になっているんでしょうか…?卓偉:メドレーというか、4曲がくっついてるんです。こういう構成の曲をやりはじめた最初のバンドはたぶん、ザ・キンクスだと思っていて。ザ・ビートルズの「アビイ・ロード」のB面だったり、その後はクイーンとかもメドレー的な楽曲を作っていたり。プログレの時代は“4曲70分”みたいなアルバムもあって、その後に“さすがに長すぎるだろ”という感じでパンクが出てきたと思うんですよね。それから半世紀くらい経って、“メドレーみたいな曲をやる人がいなくなったな”と思っていたし、いつか挑戦したかったんですよ。パンキッシュな感じもありつつ、真っ直ぐな歌詞、人間くさい部分を提示しながらアルバムの最後にそういう曲を入れたいな、と。──“こんなとこで終わりになんてしたくない / もう一人の自分が この胸で叫んでる”という歌詞もめちゃくちゃストレートで。本当にやりたいことをやり切ったアルバムですね。卓偉:そうかもしれないですね。ディレクターがいたときは「客観視しなくちゃいけないよ」とよく言われてたんですよ。自分も“そうだよな”と思っていた時期があったんですけど、今はそうじゃなくて。結論から言うと、主観こそが大事だと思ってるんです、自分的にも時代的にも。主観が強いほうが見ていてもカッコいいじゃないですか。日本はいい国なんですけど、“出る杭は打たれる”という言葉があったり、“同調圧力”という言葉が生まれたり、やっぱり協調性を重んじるところがあって。でも、成功している人…単にお金の話だけではなくて、そういう人は主観が強いタイプが多いんですよ。──なるほど。卓偉:客観的に自分を見ることで成功できる人もいるとは思うんです。もしかしたら郷ひろみさんはそうかもしれないですよね。こう言うと語弊があるかもしれないけど、“郷ひろみ像”を演じているところがある気がするし、それがすごく上手くいっていて。それもカッコいいんですけど、僕は自分で作品を作る人間だし、客観的な視点を取り入れても最終的には納得できない、腑に落ちないんです。──つまりやりたいことをやるしかない、と。卓偉:そうですね。自己満足ってあまりいい意味で使われないし、揶揄するための言葉だったりするけど、主観と自己満足は一緒でいいと思っていて。“だって自分が納得したいんだもん”という感覚で音楽を作るほうが、結果的に説得力があるというのかな。ラーメン屋さんにたとえると、「いろんな意見を取り入れて作ったんですけど、このラーメンどうですか?」って言われて出されても困るじゃないですか。「ウチのラーメン、美味いよ!」って出してもらったほうがいいし、もし美味くないと思っても、「あなたの味、僕は好きじゃなかったです」でいいと思う。──確かに(笑)。卓偉:僕も「客観的な意見を取り入れて作った音楽ですが、どうですか?」なんてもう言いたくない。「これを歌いたい、こういう歌詞を書きたい、こういう音像にして、こういうレコーディングがしたかったんです。ぜひ聴いてください」という感覚でしか、残りの人生を歩みたくないんです。もちろん「貴方の音楽は好きなじゃない」という人がいてもよくて。自分が納得しているからこそ、そういう意見も受け入れられるし、好きで聴いてくれる人とはしっかり意思の疎通ができる。もし後輩に「どうしたらいいですかね?」とアドバイスを求められたとしたら、「やりたいことがあるんだったら、それをやればいい。それだけだよ」以外は言えないですね。──そういう姿勢もアルバム『JAGUAR』にめちゃくちゃ出てますね。卓偉:客観視しながら作ることを否定しているわけではなくて、自分は違う、というだけなんですけどね。独立もしたし、そもそもソロですから。「やりたいことをやります」と腹を括ってるほうがいいし、伝わるのかなと。──素晴らしいスタンスだと思います。12月22日には東京・Zepp Shinjukuで提供曲のセルフカバーとTAKUI名義の楽曲による25周年記念ライブが開催されます。サブタイトルは“神曲のセットリスト”です。卓偉:提供曲については、セルフカバーアルバム『GIRLS LOOK AHEAD』の後もハロプロのために曲をかなり書いていて。今回のアルバムに入ってる「アドレナリン・ダメ」(つばきファクトリー)、「悔しいわ」(アンジュルム )もそうだし、いずれまたセルフカバーアルバムも出したいと思っているんですよ。今年セルフカバー縛りのツアーをやったんですけど、ハロプロのファンもたくさん来てくれて、めちゃくちゃ盛り上がったんですよね。──TAKUI名義の楽曲については?卓偉:TAKUIとして活動していたのはデビュー(1999年)から5年くらいなんですけど、初期の楽曲を好きでいてくれる人もいて。TAKUI名義縛りのツアーもやったことがあって、それもすごく面白かったんです。なので年末のライブは、その両方をやろうと。セルフカバーとTAKUI名義の曲が1曲ずつ切り替わるようなライブがあってもいいだろうし、25周年の集大成を組み込みたかったんですよね。で、自分で“神曲のセットリスト”と言ってるという(笑)。30曲くらいのボリュームになると思います。──リハも大変そうですね。卓偉:そこは大丈夫です。今のバンドメンバー(you [G / Nicori Light Tours, ex.Janne Da Arc]、NAOKI [B / FANTASISTA, ex.Kagrra,]、SHINGO (Dr / the superlative degree, ex.JURASSIC])になってから2年ちょっとくらい経つし、むしろ心強さを感じているので。ツアー(<TAKUI NAKAJIMA 25th ANNIVERSARY VOLUME.4:REVENGE OF DOUBLE DECADES & TAKUI SONGS ONLY TAKUI THE BEST TOUR>)でも1日2公演やってたんですよ。14時半開演、17時半開演の2公演で、それぞれ1時間半ずつやっていて。12月22日のライブは1公演なので、ラクなくらいです(笑)。そのぶん長くやりたいし、クリスマスシーズンでもあるので、ぜひ楽しんでもらいたいですね。取材・文◎森朋之◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る