Nulbarichが、新曲「Believe It」のミュージックビデオを公開した。12月4日に配信リリースされた「Believe It」は、“満足”を歌うのではなく、“希望”に向かっているという前向きなメッセージが込められた1曲。本作の監督を務めたのは、ミュージックビデオや長編映画で活躍する小島央大。“人間の小ささと宇宙の大きさ、届かないものでも手に掴みたい”という想いをコンセプトに、星空に想いを寄せる1人の青年が、悩みながらも過去の悲しみやしがらみを乗り越えていく姿を描いたストーリー仕立てのミュージックビデオとなっている。

<ラインナップ>



■2024年12月放送・配信予定・生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.0512月5日(木)午後6:30〜 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]※WOWOWオンデマンドで1週間のアーカイブ配信あり■2025年1月放送・配信予定・Nulbarich Music Video CollectionNulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送・Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.■2025年2月放送・配信予定・Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.JQ(Vo.)のインタビューを交えたスペシャルエディションをお届け■2025年3月放送・配信予定Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.詳しくは番組ホームページをご確認くださいhttps://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/