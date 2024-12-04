＜個人投資家の予想＞ 12月04日 12時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8698) マネックスＧ 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
(2767) 円谷フィＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8698) マネックスＧ 東証プライム
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
(2767) 円谷フィＨＤ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS