CP+2025への出展、過去最多の124企業・団体へ 開催テーマは「撮る」「見る」「つながる」
CP+2025への出展、過去最多の124企業・団体へ 開催テーマは「撮る」「見る」「つながる」
CP+運営事務局は12月4日（水）、2025年2月27日（木）～3月2日（日）にパシフィコ横浜で開催する「CP+2025」の出展者リストを公開。同日より一般来場者の事前登録も開始となった。
出展する企業・団体は、過去最多を数える124。うち、28社が新規参入になる。従来のパシフィコ横浜展示ホールに加え、アネックスホールまで会場を広げる。
開催テーマは「撮る」「見る」「つながる」。各社の最新機器展示に加え、写真家や映像クリエイターによるステージイベントを多数用意。写真展示の充実も図るとしている。
SNS世代や子育て世代向けの撮影ワークショップも企画。家族連れに定評あるというプラレール巨大ジオラマや、若い女性をターゲットにした「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」コーナーを設置するとのこと。子ども向けにカメラ型バッジホルダー付きの入場証を用意するほか、学校単位での団体入場にも対応する。
イベント名
CP+2025
会期
2025年2月27日（木）～3月2日（日）
会場
パシフィコ横浜
出展企業 Urth アガイ商事 broncolor／Aputure Acculus ATOMOS イメージビジョン Insta360 VANLINKS（NANLITE／NANLUX／GUTEK） ヴィデンダムメディアソリューションズ EIZO H&Y／SMDV Escura Camera エツミ FLトクヤマ Evoto AI LK SAMYANG Angelbird Technologies OMデジタルソリューションズ OWC カシマ KANIフィルター Kandao Technology ギグワークス／SNPIT／カメラの日直 キヤノン／キヤノンマーケティングジャパン 京立電機 King／Fotopro／iFootage（浅沼商会） Google Pixel QLCLE ケンコー・トキナー ケンコープロフェショナルイメージング コシナ GODOX サイトロンジャパン／LAOWA SAEDA SUMMIT CREATIVE SUNEAST（旭東エレクトロニクス） Jiangmen Kase Optics SIGMA cizucu Synology SHARPSTAR／Askar ZHUHAI HIGH-TECH ZONE LENTHEM TECHNOLOGY 焦点工房｜K&F Concept／TTArtisan／VILTROX SIRUI JAPAN Shenzhen 7Artisans Photoelectric Technology ズノン スリック セガ フェイブ セコニック／ヴィンチェロ ZWO ソニー／ソニーマーケティング TAIWAN SUNPOWER FILTERS タムロン 中山精格電子科技 ティアック TASCAM DxO DNPフォトイメージングジャパン DZOFILM/VAXIS／Homan／Lightbanktech(ホライゾン) DJI／Hasselblad／PGYTECH TILTA DENTO 東莞市YCオニオンネットワークテクノロジー 東京印書館 東洋リビング トキナー 常盤写真用品 DROMI ニコン／ニコンイメージングジャパン／ニコンビジョン NiSi 日本写真映像用品工業会 NEEWER Nextorage no co so - Art Book HARLOWE／HOBOLITE パイオテック Haida ハクバ写真産業 バンガード PR39 ビクセン フェリクロス 富士フイルム プラステックジャパン(Plustek) Prowell Bag International プロフォト HOVERAir Japan マルミ光機 ME Group Japan ヤシカ ユニテックス 横浜市 ヨセミテストラップ YONGNUO LUMIX（パナソニック） RAID レオフォトジャパン レキサージャパン ロモグラフィー