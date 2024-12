CP+運営事務局は12月4日(水)、2025年2月27日(木)~3月2日(日)にパシフィコ横浜で開催する「CP+2025」の出展者リストを公開。同日より一般来場者の事前登録も開始となった。

出展する企業・団体は、過去最多を数える124。うち、28社が新規参入になる。従来のパシフィコ横浜展示ホールに加え、アネックスホールまで会場を広げる。

開催テーマは「撮る」「見る」「つながる」。各社の最新機器展示に加え、写真家や映像クリエイターによるステージイベントを多数用意。写真展示の充実も図るとしている。

SNS世代や子育て世代向けの撮影ワークショップも企画。家族連れに定評あるというプラレール巨大ジオラマや、若い女性をターゲットにした「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」コーナーを設置するとのこと。子ども向けにカメラ型バッジホルダー付きの入場証を用意するほか、学校単位での団体入場にも対応する。

イベント名

CP+2025

会期

2025年2月27日(木)~3月2日(日)

会場

パシフィコ横浜

出展企業

Urth アガイ商事 broncolor/Aputure Acculus ATOMOS イメージビジョン Insta360 VANLINKS(NANLITE/NANLUX/GUTEK) ヴィデンダムメディアソリューションズ EIZO H&Y/SMDV Escura Camera エツミ FLトクヤマ Evoto AI LK SAMYANG Angelbird Technologies OMデジタルソリューションズ OWC カシマ KANIフィルター Kandao Technology ギグワークス/SNPIT/カメラの日直 キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン 京立電機 King/Fotopro/iFootage(浅沼商会) Google Pixel QLCLE ケンコー・トキナー ケンコープロフェショナルイメージング コシナ GODOX サイトロンジャパン/LAOWA SAEDA SUMMIT CREATIVE SUNEAST(旭東エレクトロニクス) Jiangmen Kase Optics SIGMA cizucu Synology SHARPSTAR/Askar ZHUHAI HIGH-TECH ZONE LENTHEM TECHNOLOGY 焦点工房|K&F Concept/TTArtisan/VILTROX SIRUI JAPAN Shenzhen 7Artisans Photoelectric Technology ズノン スリック セガ フェイブ セコニック/ヴィンチェロ ZWO ソニー/ソニーマーケティング TAIWAN SUNPOWER FILTERS タムロン 中山精格電子科技 ティアック TASCAM DxO DNPフォトイメージングジャパン DZOFILM/VAXIS/Homan/Lightbanktech(ホライゾン) DJI/Hasselblad/PGYTECH TILTA DENTO 東莞市YCオニオンネットワークテクノロジー 東京印書館 東洋リビング トキナー 常盤写真用品 DROMI ニコン/ニコンイメージングジャパン/ニコンビジョン NiSi 日本写真映像用品工業会 NEEWER Nextorage no co so - Art Book HARLOWE/HOBOLITE パイオテック Haida ハクバ写真産業 バンガード PR39 ビクセン フェリクロス 富士フイルム プラステックジャパン(Plustek) Prowell Bag International プロフォト HOVERAir Japan マルミ光機 ME Group Japan ヤシカ ユニテックス 横浜市 ヨセミテストラップ YONGNUO LUMIX(パナソニック) RAID レオフォトジャパン レキサージャパン ロモグラフィー