郡山市民口腔保健向上に向けて！OSSTEM JAPAN「口腔ケア製品900セット寄贈」

OSSTEM JAPANは、郡山市民口腔保健向上のための口腔ケア製品寄贈プロジェクトを企画、自社歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロスなど口腔ケア製品 900セットを一般社団法人 郡山市歯科医師会を通じて寄贈しました。

OSSTEM JAPAN「口腔ケア製品900セット寄贈」

左から郡山歯科医師会の佐久間 盛徳会長、浅井 政一常務理事と株式会社OSSTEM JAPANの朴正守 代表取締役、權純竽 関東1営業本部長が記念撮影を行なった。

寄付製品は2024年10月27日(日) ビッグパレットふくしまにて開催れた「郡山市制施行100周年記念 ファミリーフェスタ2024」に参加した郡山市民に配布されました。

OSSTEM JAPANでは、地域貢献プロジェクトの一環で日本の口腔保健向上のため地域歯科医師会と提携し、製品寄贈を継続してきました。

特に、2025年には2024年より5倍以上、地域貢献活動を増やす予定としています。

