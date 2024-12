ワンランク上のレーシング環境を追求！長谷川工業「DRAPOJI」

長谷川工業は、新規事業の一つでシムレース業界に新たな楽しさとリアルを提供しているeモータースポーツ向け本格的レーシングコックピット「DRAPOJI」を展開しています。

長谷川工業は、新規事業の一つでシムレース業界に新たな楽しさとリアルを提供しているeモータースポーツ向け本格的レーシングコックピット「DRAPOJI」を展開。

DRAPOJIは、リアルな走行の再現性が高く没入感に浸れることが魅力の一つで本格的なプロレーサーから一般ユーザーまで利用されています。

このDRAPOJIのベースモデルを購入した3人に一人の割合※で、走行のコントロールを追求し、より高いドライビング力が求められるマニュアル車に対応したシフターマウントについて、ウエインズトヨタ神奈川 GRガレージトレッサ横浜に協力を仰ぎ、効果検証を2024年11月23日(土)に行いました。

※同社調べ

DRAPOJIシフターマウントを使用風景

■DRAPOJIシフターマウントとは

2022年5月9日(月)より販売している、筐体に取り付けることでシフターやハンドブレーキを使用可能にする製品です。

DRAPOJIベースモデルに設置することにより、シフターデバイス位置の高さ方向・奥行き方向・取り付け傾斜角度の調整が可能になり、様々な体格やお好みのシートポジションに適用できます。

また、調整レンジを追加できる様になり、より本格的で実車のサイズ感に近づき没入感の高いシムレーシングを体感できます。

シフターマウントとマルチフレーム

シフターマウントとマルチフレーム

シフターマウント本体

シフターマウント取り付け例

今回の検証ではDRAPOJIシフターマウントにThrustMaster製7速ミッションを装着し「WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG」(以下TaG(タッグ))所属5名の選手に協力いただきシフターマウントの使用による高い没入感から生まれるメリットについて検証を行いました。

シフターマウントとThrustMaster製7速ミッション

検証に参加してくださったTaGの皆様

TaGのメンバーと富林選手(GT300ドライバー)

■DRAPOJIとは

「DRAPOJI」とは、2018年2月に発売のアルミフレームで構成されたコックピットで、高い堅牢性を誇りレーシングカーを正確にコントロールすることが出来ます。

これにより、実際のマシンを操縦するかのごとく、完璧なドライビングフィールを体感できます。

2021年に発売されたDRAPOJI ver.2は、お客様からの「組み立て時間の短縮」の要望を反映したモデルになります。

部品数を減らしシンプルな構造としたことで、組み立て時間を従来品の1/3程度の約2時間に短縮しました。

また、六角レンチのみで組み立てができ特殊な工具は不要です。

高い剛性を誇り海外製品含む多様なデバイスに対応が可能となり、より本格的なe-Motorsportsを楽しむ環境を提供します。

DRAPOJIベースモデル(BK)+トリプルディスプレイマウント

DRAPOJIベースモデル(SL)+ディスプレイマウント

2024年10月5日にはe-Motorsportsのさらなる盛り上がりのために「第二回DRAPOJIカップ」を開催しました。

「第三回WEINS DRAPOJIカップ」は2024年12月14日(土)を予定しています。

詳細は下記を確認してください。

また、試験的に「WEINS DRAPOJI オンラインカップ」をオンライン上にて開催します。

参加は下記リンクのマイクロソフトフォームズからエントリーをお願いします。

■第三回WEINS DRAPOJIカップ概要

日時 :2024年12月14日(土)

場所 :GRガレージトレッサ横浜

トレッサ横浜北棟2F 神奈川県横浜市港北区師岡町700

参加条件 :3人1チームでのエントリー(年齢制限なし) 参加費無料

エントリー:当日エントリー エントリー時間 午前10時〜午後1時まで

■WEINS DRAPOJI オンラインカップ概要

日時 : 2024年12月14日(土)11:00〜13:00

場所 : オンライン上

使用タイトル : グランツーリスモ7

参加条件 : 日本国内在住である方

下記のスケジュールでの大会に参加できる方

ご自宅でグランツーリスモ7をオンラインでプレイできる環境をお持ちの方

イベント参加規約に同意いただける方

エントリー募集期間: 12月3日(火)11:30から12月8日(日)23:45まで

