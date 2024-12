「シンクロユー」

11月29日より愛知・名古屋公演を皮切りに、日本4大ドームツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」をスタートさせた"セブチ"ことSEVENTEEN。12月4日(水)・5日(木)には東京ドームの2Days公演も開催されるなど、日本の"CARAT(ファン)"を熱狂させている。

"軍白期"に突入したセブチは、グループで最初の兵役に就いたJEONGHAN(ジョンハン)と中国でソロ活動中のJUN(ジュン)を除く11人体制で今回のワールドツアーを巡っているが、その圧巻のステージを支えている要と言えば、パフォーマンスチームでリーダーを務めるHOSHI(ホシ)だ。実は歌唱力も抜群でボーカルとしても高い評価を得る彼は、そんな"耳の良さ"を生かし、韓国の地上波・KBSでこの秋放送をスタートさせた新番組「シンクロユー」でMCとしても活躍している。

セブチのHOSHIやaespaのKARINAが出演する新感覚の音楽ショー番組「シンクロユー」 (C)KBS

昨今何かと取り沙汰される"生成AI"にフォーカスしたこの「シンクロユー」。ゲストとして登場する人気アーティストの歌声を聴き、99%のシンクロ率で再現されたAIではない"本物の歌声"を探し出すという新感覚の音楽ショー番組だ。5月に韓国で先行放送された"パイロット版"の好評を受けてレギュラー化が決定し、9月から毎週放送されている(12月14日(土)よりKBS Worldにて日本初放送)。

「シンクロユー」 (C)KBS

韓国の国民的司会者として知られるユ・ジェソクをはじめ、レギュラーMC陣は何とも豪華な顔ぶれが並んでいる。パイロット版に引き続き、アーティスト代表としてHOSHIをはじめ、5thミニアルバム「Whiplash」(10月21日リリース)でのカムバックも話題を呼んでいるaespa(エスパ)のリーダー、KARINA(カリナ)が参戦。さらに韓国では知らない人はいない国民的歌手イ・ジョクといった強力な布陣となっている。

「シンクロユー」 (C)KBS

パイロット版でも、実際にその歌声を聴くまでは絶対の自信を覗かせていたMC陣が、いざ"99%のシンクロ率"というAIの歌声に直面し、驚愕の表情を見せる様子が話題を呼んでいたが、レギュラー化によってそのクオリティはさらにアップした模様。HOSHIやKARINAも、普段のステージで見せる表情とは全く異なり、目を丸くして驚きのリアクションを見せたり、予想そっちのけで音楽をノリノリで楽しんだりと、本国のバラエティならではの自由奔放な素顔を露わにしている。

「シンクロユー」 (C)KBS

12月14日(土)にKBS Worldにて初放送される初回でも、HOSHIやKARINAは、感情豊かなリアクションを連発。同じKBSの音楽番組「THE SEASONS」シリーズでMCを務めたJANNABIのチェ・ジョンフンやパク・ジェボムら、実力派アーティストの歌声に耳を傾けると、顔を歪ませながら悩んだり、もう少し聴きたかったと机を叩いたり、真剣な眼差しで難問にチャンレジ。また意外性のある選曲にも惑わされ、イン・スニが歌うQWERの「悩み中毒」の答えが明かされた際には、口をポカンと開けたまま呆然とする表情がズームアップ。嘘のない素直なリアクションも好感度抜群だ。

「シンクロユー」 (C)KBS

「シンクロユー」 (C)KBS

さらに、レギュラー化が決まったお祝いも兼ねて初回には、俳優兼歌手のイ・スンギとジョン・ヨンファ(CNBLUE)といったビッグネームもゲスト出演。2024年を代表するヒットドラマ「ソンジェ背負って走れ」(2024年)の劇中バンド、ECLIPSEのボーカル役を演じたビョン・ウソクが歌唱したことでも大ヒットした「夕立(Sudden Shower)」を2人がデュエットする一幕も。

「シンクロユー」 (C)KBS

甘い歌声を持つ2人が顔を見合わせながら奏でる珠玉のハーモニーに、KARINAは感無量の面持ちで静かに拍手を贈り、HOSHIは頭を抱えて「ワオ!」と感嘆の声を上げていた。その様子からは、生身の人間が繰り出す"本物の歌声"がいかに心を揺さぶるのか...その凄みが伝わってくるはずだ。

様々な趣向を凝らした音楽番組が次々と誕生する群雄割拠の韓国テレビ業界の中でも、とりわけ異彩を放っている「シンクロユー」。AIか否かを見極めるのはもちろん、HOSHIやKARINAのリアクションにも注目しながら、改めて本物の歌声に魅了されてほしい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

シンクロユー

放送日時:2024年12月14日(土)17:20〜

※毎週(土)17:20〜

シンクロユー〜パイロット版

放送日時:2024年12月13日(金)10:50〜

チャンネル:KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ