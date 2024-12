こどもたちが健やかで幸せに成長できる社会を実現！CENTRIC沖縄支店「こどもまんなか応援サポーター」

CENTRICは、沖縄支店が「こどもまんなか応援サポーター」に事業者登録をしました。

CENTRICは、沖縄支店が「こどもまんなか応援サポーター」に事業者登録をしました。

【「こどもまんなか応援サポーター」とは?】

こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが健やかで幸せに成長できる社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、行動を共にする個人、団体・企業、自治体などが「こどもまんなか応援サポーター」として活動しています。

【取組事項】

<会社全体の取り組み>

・こども手当の支給(こども一人につき5,000円)を通じて、育児を支える環境づくり

<沖縄支店独自の取り組み>

・育児休業取得率100%(2024年実績 3名)

社員が育児とキャリアを両立できるよう支援しています。

・ご家族参加型の社内レクリエーション

社員とそのご家族とのつながりを大切にし、支え合う文化を育成するため、年間を通じて以下のレクリエーションを実施しています。

・ドッジボール大会・リレー等:年2回

・BBQ:年1回

