仮面ライダー＆スーパー戦隊の劇場版＆Vシネ10作、年末年始にYouTube無料配信！『将軍と21のコアメダル』はDC版
東映株式会社が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」の年末年始特別配信企画として、「仮面ライダー」「スーパー戦隊」シリーズの歴代劇場版＆Vシネ10作品が、期間限定で無料配信＆プレミア公開されることが決定した。
YouTubeプレミア公開は、ユーザーが同時視聴をして、リアルタイムでチャットができる機能のこと。今回配信される10作品のラインナップは以下の通り。
『仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』（2014）
『劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー』（2015）
『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』（2011）
『仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦』（2012）
『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い！オール戦隊大集会!!』（2021）
『劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル ディレクターズカット版』（2011）
『未来戦隊タイムレンジャーＶＳゴーゴーファイブ』（2001）
『劇場版 百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える』（2001）
『劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』（2013）
『烈車戦隊トッキュウジャーVSキョウリュウジャー THE MOVIE』（2015）
上記のラインナップのうち、『劇場版 百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える』『劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル ディレクターズカット版』『仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』『烈車戦隊トッキュウジャーVSキョウリュウジャー THE MOVIE』『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い！オール戦隊大集会!!』の5作品は、今回が初の無料配信となる。
配信は、12月7日11時から順次スタート。年末年始の12月29日から2025年1月4日までの1週間は、毎日11時に1本ずつ配信される。（編集部・倉本拓弥）
配信スケジュール
『仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ＆鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』（2014）
配信期間：12月7日（土）11時〜12月21日（土）23時59分
『ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦』（2011）
配信期間：12月8日（日）11時〜12月21日（土）23時59分
『未来戦隊タイムレンジャーＶＳゴーゴーファイブ』（2001）
配信期間：12月29日（日）11時〜2025年1月13日（月・祝）23時59分
『仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦』（2012）
配信期間：12月30日（月）11時〜2025年1月13日（月・祝）23時59分
『機界戦隊ゼンカイジャー THE MOVIE 赤い戦い！オール戦隊大集会!!』（2021）
配信期間：12月31日（火）11時〜2025年1月13日（月・祝）23時59分
『劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル ディレクターズカット版』（2011）
配信期間：2025年1月1日（水）11時〜2025年1月17日（金）23時59分
『劇場版 百獣戦隊ガオレンジャー 火の山、吼える』（2001）
配信期間：2025年1月2日（木）11時〜2025年1月17日（金）23時59分
『劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』（2013）
配信期間：2025年1月3日（金）11時〜2025年1月17日（金）23時59分
『劇場版 仮面ライダードライブ サプライズ・フューチャー』（2015）
配信期間：2025年1月4日（木）11時〜2025年1月17日（金）23時59分
『烈車戦隊トッキュウジャーVSキョウリュウジャー THE MOVIE』（2015）
配信期間：2025年1月17日（金）21時〜2025年1月31日（金）23時59分