【モデルプレス=2024/12/04】LINE MUSIC株式会社は、自社運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」(iPhone・Android対応)において、2024年に最も再生された楽曲・アーティストをランキング形式で発表する「LINE MUSIC年間ランキング2024」のほか、2024年にランキングが上昇した・話題を集めた注目の楽曲10曲を選出する「トレンドアワード」を公開した。(集計期間:2024年1月1日〜11月12日)

◆「LINE MUSIC年間ランキング2024」Creepy Nuts・Mrs. GREEN APPLEが選出

◆ME:I・FRUITS ZIPPERなどガールズグループが活躍

◆LINE MUSIC年間楽曲ランキング2024

◆LINE MUSIC 年間アーティストランキング2024

◆LINE MUSIC 10代トレンドランキング2024

◆トレンドアワードランキング2024選出楽曲(順不同)

LINE MUSICにおいて、2024年に最も再生された楽曲・アーティストをランキング形式で発表する「LINE MUSIC年間ランキング2024」。今年はCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、楽曲ランキング、10代トレンドランキング、BGMランキング、着うたランキングの4冠を受賞し、「アーティストランキング」では、2023年に続き、2年連続でMrs. GREEN APPLEが受賞した。また、LINE MUSICが独自のロジックで算出した年間ランキングをもとに2024年にランキングが上昇した・話題を集めた注目の楽曲10曲を選出する「トレンドアワード」を発表したほか、LINE MUSICユーザー向け企画「#LINEMUSICで振り返る2024」では、自分が聴いた音楽とともに2024年を振り返ることができる。2024年、LINE MUSICで最も再生された楽曲には、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が選出。今年の1月に放送されヒットしたテレビアニメ「マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編」オープニングテーマとしてリリースされて以来、LINE MUSICの月間ランキングでは2月から5月まで4か月連続1位を獲得するなど、多くのユーザーに支持され、再生を伸ばした。また、「Bling-Bang-Bang-Born」は、10代トレンドランキング、BGMランキング、着うたランキングでも1位を獲得し、4冠を受賞する結果となった。これを受けて、Creepy Nutsは「とても多くの⽅にLINE MUSICで聴いていただいているということでありがとうございます!これからもCreepy Nutsを聴いていただけると嬉しいです!」とコメントした。2024年にLINE MUSICで最も聴かれたアーティストに2年連続で1位に輝いたMrs. GREEN APPLEは、今年4月にリリースされた「ライラック」から始まり「Dear」「コロンブス」「アポロドロス」「familie」と、5か月連続リリースで次々とヒットを連発。今年10月からKアリーナ横浜で開催してきた定期公演「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」が、計10公演で約20万人を動員し話題となった。今年最も10代に聴かれた楽曲には、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が1位に。2位には10代トレンドランキングで今年2月から8か月間TOP10入りを果たし、今年1月に放送されたドラマ「Eye Love You」主題歌として書き下ろしたOmoinotake「幾億光年」がランクイン。ドラマとリンクした楽曲の世界観が多くのユーザーから親しまれ、LINE MUSICの月間ランキングでも8か月にわたりTOP10入りを果たすロングヒットを記録した。また、4位には同世代のシンガーソングライター tuki.「晩餐歌」、7位に10代から高い支持を得ているILLIT「Magnetic」、9位にアニメ「ハイキュー!!」の劇場版主題歌として話題を呼んだSPYAIR「オレンジ」がランクインする結果となった。今年はガールズグループが活躍。2024年3月にデビューを果たした日本人2人を含む5人組ガールグループILLITの「Magnetic」や、日本最大級のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」によって選ばれた11人組ガールズグループME:Iの「Click」、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」など、キュートなルックスと誰もが真似をして踊りたくなるダンスが多くのユーザーの心を掴み、LINE MUSICをはじめSNSでも大きな反響を呼んだ。また、曲中の“ギリギリダンス”を踊ってみた動画が話題のこっちのけんと「はいよろこんで」、斬新な歌詞と独特の世界観で注目を集めるシンガーソングライター友成空「鬼ノ宴」、VTuberとして初めてYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で圧倒的な歌唱力を披露したバーチャルアイドル星街すいせい「ビビデバ」、ショート動画などでキュートな振り付けダンスが人気の乃紫「初恋キラー」、ONE OK ROCK・TakaのInstagramでのレコメンドをきっかけにランキングに急浮上した新星ラッパーswetty「Junkie」、TikTok生まれの高校生のシンガーソングライターtuki.「晩餐歌」など、中毒性の高い歌詞やメロディ、振り付け動画などが話題を呼び、TikTokをはじめとするSNSから火が付いた楽曲が多く選出された。(modelpress編集部)1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts2位 幾億光年/Omoinotake3位 晩餐歌/tuki.4位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE5位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE6位 Soranji/Mrs. GREEN APPLE7位 アイドル/YOASOBI8位 唱/ Ado9位 タイムパラドックス/Vaundy10位 怪獣の花唄/Vaundy1位 Mrs. GREEN APPLE2位 back number3位 Vaundy4位 YOASOBI5位 Official髭男dism6位 TWICE7位 Ado8位 優里9位 あいみょん10位 RADWIMPS1位 Bling-Bang-Bang-Born/Creepy Nuts2位 幾億光年/Omoinotake3位 ライラック/Mrs. GREEN APPLE4位 晩餐歌/tuki.5位 ケセラセラ/Mrs. GREEN APPLE6位 タイムパラドックス/Vaundy7位 Magnetic/ILLIT8位 新しい恋人達に/back number9位 オレンジ/SPYAIR10位 Soranji/Mrs. GREEN APPLEMagnetic/ILLIT幾億光年/Omoinotakeはいよろこんで/こっちのけんとJunkie/swetty晩餐歌/tuki.鬼ノ宴/友成空初恋キラー/乃紫わたしの一番かわいいところ/FRUITS ZIPPERビビデバ/星街すいせいClick/ME:I【Not Sponsored 記事】