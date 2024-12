12月3日より開催

「超共鳴必殺」を持つ「アリン」が登場!「第4部完結記念!万象『目醒めし少女闘士』フェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―」において、「目醒めし少女闘士 アリン」(CV:茅野愛衣)が登場する「第4部完結記念!万象『目醒めし少女闘士』フェス」を12月3日より開始した。

開催期間:12月3日 11時 ~ 12月10日 10時59分

SSR「目醒めし少女闘士 アリン」は、発動と同時に対象キャラクターに特別な効果を与える「共鳴必殺」と「共鳴アビリティ」のほか、共鳴ゲージを溜めることでマナを使わずに共鳴必殺を撃ち、かつ「万象マナ」を入手できる「超共鳴必殺」や、同時に異なる<所属>の効果を受けることができる<バトル所属>も持つ。

また同フェスからは、SSR「東方大騎士『雷鳴の竜騎士』 シンラ/南方大騎士『焔の心臓』 リーハン/西方大騎士『説の騎士』 デューイ/北方大騎士『白騎士』 カンパネルラ/秩序の護り手 セラ/自由の拳 クロエ/慈愛と抱擁の騎士 アガタ/自由の踊り子 フロリッサ」も再登場する。

「第4部完結記念!万象『目醒めし少女闘士』フェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ70回)

・「無料10連」(ガチャ80回)

・「無料10連」(ガチャ90回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ150回)

獲得できる新SSRキャラクター

・目醒めし少女闘士 アリン

SSR★★★★★

騎士(打)

CV:茅野愛衣

イラスト:NPA

奈落の世界で、奴隷として境界騎士団に売られてきた少女。武器は物騒な印象を与える、柄の長い戦斧。これまで命じられるままに戦ってきたが、レアム隊に入ったことで徐々に変わりつつある。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「東方大騎士『雷鳴の竜騎士』 シンラ」:戦士(斬)

「南方大騎士『焔の心臓』 リーハン」:騎士(打)

「西方大騎士『説の騎士』 デューイ」:魔法使い(魔)

「北方大騎士『白騎士』 カンパネルラ」:騎士(突)

「シン・クロニクルコラボ武器」を入手できる復刻クエストなどを開催

開催期間:12月3日 11時 ~ 12月10日 10時59分

期間中、新キャラクターのお試しクエストや、成長アルカナやプレゼントアイテムを入手できる「育成クエスト」に加え、「シン・クロニクルコラボ武器」を入手できる復刻クエストも開催。「プレミアムチケット」や「ガチャコイン」、プレゼントアイテムなどを獲得できるイベントミッションも実施している。

「森永製菓」コラボ第2弾「森永ラムネ編」開催

開催期間:12月3日 11時 ~ 12月25日 9時59分

期間中、「森永ラムネ」のキャラクター「ラムねこ/しゅうチュー」が登場するイベントシナリオ「集中したい……!」を配信。義勇軍本部でプレゼントできるプレゼントアイテム「森永ラムネ」や「称号フレーズ」などを獲得できるクエストや「ギルドからの依頼」、イベント探索などを実施している。

【「集中したい……!」あらすじ】

テストの結果が最下位争いだったアリーチェとカーリン。

追試に向けて勉強をするが、まったく集中できない。

そんな時エレミアと一緒に現れたのは、

ユグドでは見たことのない不思議な生き物だった……!

また、義勇軍本部で「森永ラムネ」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができるイベントも12月31日まで開催している。

「森永ラムネ」×「チェインクロニクル」コラボ記念キャンペーン開催

開催期間:12月10日 23時59分まで

期間中、「森永ラムネ」とのコラボを記念した、フォロー&リポストキャンペーンを開催。「チェインクロニクル」公式Xアカウントと、「森永製菓」公式Xアカウントをフォローし、「チェインクロニクル」公式Xのキャンペーンポストをリポストした人の中から抽選で10名に、「チェンクロオリジナル絵柄のQUOカード」1,000円分と、「森永ラムネ」20本がセットでプレゼントされる。

「第4部完結記念!1日1回毎日無料11連フェス」開催

開催期間:2025年1月3日 23時59分まで

同フェスでは、第1部~第4部の代表的なキャラクターたちが排出される。無料ガチャは、期間中毎日0時にリセットされる。

