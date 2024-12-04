＜個人投資家の予想＞ 12月04日 11時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
(2767) 円谷フィＨＤ 東証プライム
(3300) アンビＤＸ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(3825) リミックス 東証スタンダード
(8058) 三菱商 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3591) ワコールＨＤ 東証プライム
(3271) グローバル社 東証スタンダード
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
(2767) 円谷フィＨＤ 東証プライム
(3300) アンビＤＸ 東証グロース
出所：MINKABU PRESS