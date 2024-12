情報の安全性を維持！AskDona「ISO/IEC 27001:2022」認証取得

AskDonaは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得しました。

■ISMS認証とは

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは、組織における情報の安全性を維持するための運用・管理の仕組みです。

ISMS認証は、組織の情報セキュリティマネジメントシステムが国際標準(ISO/IEC 27001)に適合していることを第三者認証機関が審査・証明する制度です。

<ISMS認証取得の概要>

登録事業者:株式会社GFLOPS

認証基準 :ISO/IEC 27001:2022

対象範囲 :生成AI技術等を活用した、サービスの開発及び提供

認証発行日:2024年11月22日

審査機関 :QACS International Pvt. Ltd.

