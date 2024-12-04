情報の安全性を維持！AskDona「ISO/IEC 27001:2022」認証取得
AskDonaは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得しました。
AskDona「ISO/IEC 27001:2022」認証取得
AskDonaは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得。
■ISMS認証とは
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは、組織における情報の安全性を維持するための運用・管理の仕組みです。
ISMS認証は、組織の情報セキュリティマネジメントシステムが国際標準(ISO/IEC 27001)に適合していることを第三者認証機関が審査・証明する制度です。
＜ISMS認証取得の概要＞
登録事業者：株式会社GFLOPS
認証基準 ：ISO/IEC 27001:2022
対象範囲 ：生成AI技術等を活用した、サービスの開発及び提供
認証発行日：2024年11月22日
審査機関 ：QACS International Pvt. Ltd.
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